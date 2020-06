Venerdì 12 giugno, la Juventus tornerà in campo per disputare la semifinale di Coppa Italia contro il Milan. A partire da lunedì 8 giugno, i bianconeri si ritroveranno alla Continassa proprio per curare ogni dettaglio in vista del match contro i rossoneri. Della ripartenza della Juventus ne ha parlato Leonardo Bonucci sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Il numero 19 juventino ha toccato diversi temi e in modo particolare ha parlato dei suoi due ultimi allenatori ovvero Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Bonucci ha sottolineato che il tecnico livornese è molto bravo nella gestione dello spogliatoio, mentre il suo attuale mister è molto meticoloso e vuole sempre migliorare.

Parla Leonardo Bonucci

Nel corso della prima parte di stagione, Leonardo Bonucci ha preso in mano le redini dello spogliatoio della Juventus vista l'assenza di Giorgio Chiellini. Il numero 19 juventino, per molti mesi, ha indossato la fascia di capitano e probabilmente, nelle prossime settimane, continuerà a farlo visto che nella difesa della Vecchia Signora ci sarà molto turnover. Leonardo Bonucci a La Gazzetta dello Sport ha rivelato come sta la Juventus in vista della ripresa del calcio giocato: "Io e i compagni siamo già in forma". Ma per i giocatori bianconeri i mesi di lockdown non sono stati facili, anche perché molti calciatori erano preoccupati per la positività al coronavirus di Rugani, Matuidi e Dybala.

Bonucci ha raccontato che per molte settimane lui e i suoi compagni non hanno potuto fare nessuna attività fisica: "Io sono stato sempre bene, ma molti compagni erano preoccupati. Abbiamo fatto i test e ci siamo rassicurati". Il numero 19 bianconero ha anche sottolineato che adesso la curva dei contagi sta scendendo, ma bisogna continuare a essere responsabili e bisogna seguire le regole per evitare ogni tipo di rischio.

Il centrale della Juventus ha poi raccontato che durante il lockdown ha avuto molto tempo per godersi la sua famiglia e per stare con i suoi figli. Normalmente, Bonucci è impegnato tra trasferte e partite casalinghe perciò non riesce a stare per molti giorni insieme ai suoi cari: "Ai miei figli non sembrava vero che facessimo colazione tutti insieme".

Bonucci e le differenze tra Sarri e Allegri

Nella lunga intervista rilasciata a Walter Veltroni su La Gazzetta dello Sport, Leonardo Bonucci ha parlato dei suoi allenatori e in modo particolare si è soffermato su Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Il difensore viterbese ha sottolineato che il suo attuale tecnico è molto attento alla tattica: "Sarri è un meticoloso, appassionato di tattica, a cui piace far giocare bene la squadra". Infine, Bonucci ha spiegato qual è il merito più grande di Allegri: "Allegri è bravissimo a gestire lo spogliatoio". Il tecnico livornese, nei momenti più difficili di una stagione, è molto abile a spiegare ai suoi ragazzi come gestire il tempo all'interno di una partita.

Bonucci: 'Cristiano Ronaldo è un super atleta'

Leonardo Bonucci ha rivelato che la Juventus è pronta per ripartire. Il difensore juventino ha spiegato che la squadra è in forma e in modo particolare ci sono giocatori come Cristiano Ronaldo che sono già al top: "Lui è un super atleta, grande professionista".

Nei prossimi mesi, la Juventus avrà un calendario serratissimo e i giocatori non avranno un attimo di pausa visto che si giocherà praticamente per 14 mesi. Uno degli appuntamenti più importanti che attende i bianconeri è la sfida di Champions League contro il Lione. Leonardo Bonucci ha parlato proprio di questa sfida sottolineando che questa partita varrà il 90% della stagione: "È troppo importante per cedere a inutili e pericolose sottovalutazioni".

Infine, il difensore viterbese ha parlato della sua esperienza al Milan: "Ho preso una decisione poco lucida". Il numero 19 juventino ha anche spiegato che l'anno a Milano gli ha consentito di riflettere e di capire che il suo posto era alla Juventus.