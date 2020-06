La Juventus, tra qualche giorno, riprenderà il suo cammino dopo lo stop forzato a causa del coronavirus. I bianconeri andranno a caccia di altri trofei a cominciare dalla Coppa Italia. Successivamente, la squadra di Sarri si concentrerà sulla corsa scudetto e sulla Champions League.

In queste ore, intanto, è uscito un nuovo stralcio dell'autobiografia di Giorgio Chiellini, il quale svela proprio come è cominciata la serie di scudetti consecutivi della Vecchia Signora. Il capitano della Juventus ha raccontato che, nel 2012, lui e i suoi compagni andarono a giocare a Trieste per affrontare il Cagliari e nel frattempo a San Siro si sfidavano Inter e Milan.

Quel derby era fondamentale per i bianconeri, perché se la squadra rossonera non avesse fatto punti, la Juve avrebbe vinto il titolo: Chiellini ha spiegato che in quella occasione lui e i suoi compagni dovettero quindi tifare per l'Inter.

La Juve nel 2012 vinse il primo degli otto scudetti consecutivi

Giorgio Chiellini nella sua autobiografia "Io, Giorgio" ha svelato diversi aneddoti. Il capitano della Juve in modo particolare si è soffermato sul racconto delle ore che precedettero la sfida del 2012 contro il Cagliari: "Ricordo la tensione la domenica, dopo la merenda delle 17. Poteva succedere di tutto".

Infatti, la Juve doveva vincere e nel frattempo doveva aspettare il risultato del Milan che giocava il derby contro l'Inter.

La sfida dei bianconeri, come ha spiegato Chiellini, si mise subito bene, visto che dopo soli sei minuti gli uomini di Conte passarono in vantaggio e nel secondo tempo arrivò l'autorete di Canini che fissò il punteggio sullo 0-2: "Ci concentrammo sul risultato del derby milanese, e a un certo punto capimmo che era fatta".

Il capitano della Juve accenna allo scudetto 2006

Nella sua autobiografia, Giorgio Chiellini ha parlato dello scudetto del 2006 con la Juve che vinse sul campo, ma con il campionato che fu poi assegnato a tavolino all'Inter.

Il numero 3 bianconero ha infatti spiegato che quello di Trieste non fu il suo primo titolo con la Vecchia Signora, visto che il primo tricolore lo ha conquistato sei anni prima: "Sul campo in realtà lo avevo già vinto nel 2006, ero giovane, avevo messo insieme 23 presenze in partite vere".

La Juve pensa alla Coppa Italia

In questi giorni, intanto, Giorgio Chiellini è concentrato solo ed esclusivamente sulla sfida di venerdì 12 giugno contro il Milan in Coppa Italia. Al momento, però, il numero 3 bianconero non è certo di una maglia da titolare per il match contro i rossoneri. Infatti, Chiellini, venerdì 5 giugno, non ha preso parte alla sfida amichevole che la Juve ha disputato all'Allianz Stadium, poiché sta effettuando un programma personalizzato. Per questo motivo, il capitano bianconero potrebbe partite dalla panchina contro i rossoneri e al suo posto potrebbe giocare dal primo minuto Matthijs de Ligt.