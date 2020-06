Continuano ad arrivare indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La prossima sessione di mercato sarà autunnale ed inizierà dall'1 settembre per poi terminare il 5 ottobre (si tratterà dunque di una finestra light). Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala, certamente uno dei giocatori più chiacchierati in questo periodo. Autore di una stagione di altissimo livello, il campione argentino, sotto la guida di Maurizio Sarri, è tornato ad esprimere il suo grandissimo potenziale, dopo le difficoltà della scorsa stagione con Massimiliano Allegri, il quale lo faceva giocare in un ruolo non suo.

Le ottime prestazioni del fuoriclasse sudamericano hanno attirato l'interesse del Paris Saint Germain: il club francese, infatti, vorrebbe puntare su di lui per la prossima stagione e starebbe lavorando per strapparlo alla Juventus e affiancarlo ad un altro giovane campione come Kylian Mbappé. La Juventus, comunque, non ha alcuna intenzione di fare degli sconti per il suo gioiello, che viene valutato almeno cento milioni di euro. La trattativa, però, potrebbe sbloccarsi con l'inserimento di una contropartita tecnica gradita al club bianconero.

Mercato Juventus, possibile scambio Dybala-Icardi con il Paris Saint Germain

A sbloccare l'eventuale affare potrebbe essere Mauro Icardi, giocatore che piace moltissimo al direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, che lo sta seguendo da anni.

Stando a quanto riporta il sito sportivo Tuttomercatoweb.com, il Paris Saint Germain potrebbe decidere di proporre uno scambio di attaccanti: Icardi per Dybala. Il centravanti argentino è stato appena riscattato dall'Inter per 58 milioni di euro e potrebbe dunque rientrare in uno scambio tutto sudamericano.

I due giocatori verrebbero valutati entrambi cento milioni di euro e non si esclude che Paratici accetti uno scambio di questo tipo nella prossima sessione di calciomercato. Il club francese, in questo caso, registrerebbe una importante plusvalenza, nonostante gli ulteriori 15 milioni di euro che dovrebbe versare all'Inter, secondo quanto stabilito nella clausola proposta dal direttore sportivo nerazzurro Beppe Marotta.

Juventus, per l'attacco si continua a seguire Milik

Per rinforzare il reparto offensivo, comunque, la Juventus continua a seguire con grande attenzione Arkadiusz Milik, centravanti polacco del Napoli che viene valutato almeno 40 milioni di euro dal presidente del club parteneopeo Aurelio De Laurentiis.