La Juventus sta lavorando con grande attenzione sul mercato, in vista della riapertura invernale. La società bianconera ha intenzione di rinforzare soprattutto il reparto mediano, che ha mostrato innumerevoli difficoltà negli ultimi anni. Stando a quanto riporta il giornalista Enzo Bucchioni, il club bianconero potrebbe acquistare ben tre giocatori a gennaio.

Mercato Juventus, possibili colpi Witsel e Tchuameni a gennaio

Il primo colpo della Juventus a gennaio potrebbe essere Axel Witsel, esperto centrocampista classe 1989 che milita nelle fila del Borussia Dortmund e della nazionale belga.

Il giocatore è un vero e proprio pallino del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che lo chiese alla dirigenza nel corso della sua prima gestione a Torino. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, inoltre, il calciatore belga gradirebbe la destinazione bianconera. Witsel è infatti in scadenza di contratto con il club giallonero e potrebbe sbarcare a Torino in cambio di un indennizzo al club tedesco. Un altro giocatore che potrebbe arrivare alla Juventus a gennaio è Aurelien Tchuameni, mediano francese che milita nelle fila del Monaco e che viene considerato uno dei migliori talenti del calcio europeo. Ne sapremo di più le prossime settimane.

Juventus, nel mirino Julian Alvarez per rinforzare il reparto offensivo

Sempre stando a quanto riporta Bucchioni dalle colonne di Tuttomercatoweb, il terzo colpo della Juventus potrebbe essere Julian Alvarez. Il talento del River Plate è considerato uno dei migliori giovani al mondo nel suo ruolo ed ha il contratto in scadenza nel 2022 con i Millionarios.

Al momento, la clausola rescissoria di Alvarez (autore di ben quattro reti nella sua ultima partita di campionato con il River Plate) è di venticinque milioni di euro. Non si esclude che il giocatore decida di trasferirsi in una piazza prestigiosa come la Torino bianconera, ma la Juventus dovrà cercare di battere la concorrenza della Fiorentina.

Il club viola ha infatti un ottimo rapporto con la dirigenza del River Plate. Inoltre, a Firenze Alvarez avrebbe la possibilità di giocare tutte le partite da titolare, dettaglio da non trascurare, vista la sua volontà di partecipare ai prossimi Mondiali in Qatar. Nelle fila della Fiorentina, poi, troverebbe un suo connazionale, ovvero Nico Gonzalez. In ogni caso, la Juventus è fortemente interessata ad Alvarez e ad aiutare la Vecchia Signora potrebbe essere un suo ex giocatore, David Trezeguet. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, l'ex centravanti bianconero potrebbe diventare il vice-presidente del club argentino.