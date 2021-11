Arrivano importanti notizie per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, certamente uno dei giocatori, anzi degli sportivi, più seguiti del pianeta. Il calciatore portoghese ha deciso di lasciare la Juventus dopo tre anni, per tornare al Manchester United, club dove esplose sotto la guida di Sir Alex Ferguson. Il campione portoghese sta certamente disputando un'ottima stagione al Manchester United, soprattutto a livello di statistiche personali. Ronaldo è stato già decisivo, ad esempio, in Champions League, con una doppietta segnata a Bergamo, in casa dell'Atalanta.

Tuttavia, i Red Devils non stanno facendo un gran campionato, tanto che al momento l'attuale tecnico Solskjaer è in discussione. Nelle ultime ore, inoltre, sono arrivate alcune notizie su un possibile addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United.

Possibile addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United

Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico 'The Sun', se il Manchester United dovesse continuare ad avere un rendimento così altalenante, Cristiano Ronaldo potrebbe decidere di dare l'addio ai 'Red Devils'. Il campione portoghese, sempre stando a quanto dichiarato dal quotidiano britannico, potrebbe unirsi al Manchester City di Pep Guardiola, squadra alla quale è già stato accostato nella scorsa sessione di Calciomercato estivo.

Sergio Aguero ha lasciato i Citizens in estate per proseguire la sua carriera al Barcellona: dunque, al momento, Guardiola non ha a propria disposizione una prima punta vera. Il Manchester City sarebbe il posto ideale per Ronaldo; alla corte di Guardiola, infatti, potrebbe continuare a battere i record. Lo United, però, non lascerà andare così facilmente un campione come il calciatore portoghese, per giunta ai rivali del City.

L'altra squadra dove potrebbe accasarsi Cristiano Ronaldo è il Paris Saint Germain, dove avrebbe l'occasione di giocare con Lionel Messi e dove troverebbe una super squadra. Ci sarebbe anche la pista che porta all'Inter Miami, club della Major League Soccer americana di cui è presidente David Beckham, suo grande amico da sempre.

In America Ronaldo avrebbe come compagni di squadra due ex giocatori della Juventus, ovvero Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi,

Ipotesi del ritorno a Madrid o a Lisbona

Infine, il Sun ha parlato di due possibili ritorni per quanto riguarda Cristiano Ronaldo. Il portoghese potrebbe tornare, infatti, nel club in cui è cresciuto, ovvero lo Sporting Lisbona (ipotesi auspicata dalla madre Dolores); l'altra strada porterebbe invece Ronaldo al Real Madrid, il club in cui ha vinto tutto, dove ritroverebbe Carlo Ancelotti, il tecnico che lo ha allenato nel biennio precedente a Zidane.