La Juventus sta lavorando con grande attenzione sul mercato in vista della sessione di riparazione, in programma a gennaio. La società bianconera ha infatti intenzione di rinforzare il reparto offensivo, reparto che ha mostrato sicuramente grandi difficoltà in questo inizio di stagione. Uno degli obiettivi di mercato del club bianconero è sicuramente Mauro Icardi. L'attaccante argentino, stando alle ultime indiscrezioni trapelate, avrebbe intenzione di lasciare il Paris Saint Germain, dal momento che il tecnico dei parigini Mauricio Pochettino non lo considera un titolare fisso.

Icardi, che ha recentemente fatto la storia dell'Inter, potrebbe dunque tornare in serie A, questa volta sponda bianconera.

Mercato Juventus, possibile colpo Icardi a gennaio

Mauro Icardi potrebbe tornare ad essere uno dei numeri nove più incisivi in serie A dopo l'esperienza con la maglia dell'Inter. Stando alle ultime notizie di mercato trapelate, infatti, la Juventus avrebbe intenzione di rinforzare il reparto offensivo con l'acquisto dell'attaccante argentino. Gli attriti con il Paris Saint Germain e la recente lite con la moglie-agente Wanda Nara potrebbero essere gli indizi di un suo possibile ritorno in Italia. Il club più deciso a scommettere su Mauro Icardi sarebbe la Juventus. In questo caso, il club bianconero accantonerebbe la pista che porta a Dusan Vlahovic.

L'attaccante serbo della Fiorentina, infatti, viene valutato almeno sessanta milioni di euro dal numero uno del club viola Rocco Commisso. Sul bomber di origini balcaniche, inoltre, ci sono al momento squadre dalla grande disponibilità economica, come per esempio il Manchester City ed il Borussia Dortmund. Il club tedesco, in particolare, potrebbe decidere di investire una grossa somma di denaro su Vlahovic, considerato l'erede naturale di Erling Braut Haaland.

Sul giocatore norvegese, infatti, ci sono alcuni top club del calcio europeo.

Juventus, possibile duello con il PSG per Franck Kessié del Milan

Un altro giocatore monitorato con grande attenzione dalla Juventus è Franck Kessié, forte centrocampista che milita nelle fila del Milan e della nazionale ivoriana. Stando ai media francesi, il giocatore africano avrebbe una chiara preferenza per il Paris Saint Germain, che gli garantirebbe lo stipendio richiesto, stipendio che ammonta a circa otto milioni di euro a stagione.

A queste cifre la Juventus potrebbe tagliarsi fuori. Ricordiamo infatti che l'ex calciatore dell'Atalanta non ha ancora rinnovato con il club rossonero. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.