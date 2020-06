In questi giorni a dominare le prime pagine dei media sportivi sono sicuramente le polemiche subite da Mister Sarri dopo il tonfo della Juventus in Coppa Italia contro il Napoli. A scagliarsi contro il tecnico bianconero nel post partita, era stata anche la sorella di Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro, che aveva difeso anche la prestazione della punta bianconera. Piccata la replica di Ilaria D'Amico, che in un'intervista aveva dichiarato che i familiari dei giocatori non dovrebbero intervenire in questioni sportive. Una diatriba che non si è spenta in quanto anche il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha contribuito ad alimentare la discussione.

Quest'ultimo ha voluto rispondere in maniera polemica sia alla sorella di CR7, ma anche alla compagna del portiere della Juventus Gianluigi Buffon. Il giornalista sportivo su Twitter ha prima postato: "Anche nel calcio, come nel telecomando di Sky, bisogna introdurre il parental control, la sorella di CR7 in un colpo svilisce compagni e lavoro del tecnico". La parte finale della dichiarazione invece è destinata proprio ad Ilaria D'Amico: "Ma anche Il conflitto d'interessi è un problema non da poco".

Pistocchi, stoccata alla D'Amico

Il giornalista sportivo ha voluto dire la sua sulle dichiarazioni di Elma Aveiro ma anche su quelle della D'Amico, che aveva risposto in maniera critica nei confronti della sorella di Cristiano Ronaldo.

Pistocchi è stato soprattutto polemico nei confronti della compagna di Buffon, definendo 'il conflitto d'interesse' un problema da non sottovalutare. Per Pistocchi quindi le dichiarazioni della D'Amico rivolte ad Elma Aveiro rappresentano una evidente difesa nei confronti del suo compagno, da lì il riferimento al "conflitto d'interesse".

Anche nel calcio, come nel telecomando di Sky, bisogna introdurre il parental-control -la sorella di CR7 in un colpo solo svilisce i compagni e il lavoro del tecnico-ma anche il conflitto di interessi è un problema non da poco pic.twitter.com/jzfToogzw8 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) June 21, 2020

'Non è normale che Elma Aveiro abbia criticato il datore di lavoro del fratello'

Sul post su Twitter molti utenti hanno interagito, alcuni facendo dei paralleli con la situazione Wanda Nara-Mauro Icardi e quella Elma Aveiro-Cristiano Ronaldo.

Lo stesso Pistocchi ha voluto rispondere ad alcuni suoi follower sottolineando come non fosse normale l'atteggiamento della sorella di CR7, che si è presa la briga di criticare il datore di lavoro e i colleghi del fratello. Un altro utente ha stuzzicato Pistocchi alludendo al passato rossonero di Silvio Berlusconi (proprietario di Mediaset, azienda dove lavora Pistocchi): "Parliamo di conflitti d'interessi dopo che Berlusconi aveva Milan e Tv?". Non è mancata la risposta del giornalista che ha replicato: "Con i giorni e le televisioni non si vincono 5 Champions League, lo sanno bene anche i proprietari della più grande concentrazione editoriale nella storia del Paese". Anche qui il giornalista non ha risparmiato l'ennesima frecciatina alla Juventus.