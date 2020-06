Nuova pesante sconfitta nella stagione della Juventus: dopo la finale di Supercoppa italiana persa a dicembre contro la Lazio, ieri sera i bianconeri hanno perso un altro trofeo, la Coppa Italia, ai danni del Napoli di Rino Gattuso. Un dominio territoriale evidente quello della Juventus, che non ha però saputo concretizzare il lungo possesso di palla.

A fine gara sono piovute numerose critiche social contro il tecnico Maurizio Sarri, prassi perfettamente normale in questi casi, se non fosse che tra i tanti è spiccato un post illustre, quello della sorella di Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro, che su Instagram ha postato delle immagini con protagonista un deluso CR7 mentre assiste alla premiazione del Napoli.

Alle foto la donna ha aggiunto la dichiarazione: "Non capisco come si possa giocare così, comunque testa alta, di più non poteva fare". La sorella di CR7 ha quindi giustificato suo fratello aggiungendo: "Cosa altro può fare? Da solo non riesci a fare miracoli". Un messaggio "sostenuto" anche dalla mamma del portoghese, che ha messo mi piace al post.

Sarri su Napoli-Juve

"In questo momento non possiamo esprimere di più per la condizione che abbiamo". Sono queste alcune delle parole del tecnico della Juventus Maurizio Sarri in riferimento alla sconfitta della sua squadra nella finale di Coppa Italia contro il Napoli. Un match perso ai rigori, "colpa" degli errori dal dischetto di Paulo Dybala e di Danilo.

Il tecnico toscano ha dichiarato inoltre che in questo momento c'è molta rabbia e delusione: "Ai giocatori non ho detto niente, eravamo tutti molto arrabbiati e delusi e penso che in questo momento sia meglio stare in silenzio". Una Juventus che ha espresso un dominio del gioco evidente, non concretizzato però a causa non solo della poca brillantezza degli avanti bianconeri ma anche per una tenuta difensiva efficace del Napoli.

'A livello di determinazione c'eravamo, abbiamo fatto una partita di applicazione'

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha difeso la voglia e la determinazione della sua squadra individuando il problema principale nella mancanza di brillantezza: "L'anno scorso ho lasciato la Coppa d'Inghilterra ai rigori, ai rigori hai sempre la sensazione che butti via la partita". Sarri ha poi rimarcato il fatto che è sempre meglio subire una sconfitta nei tempi regolamentari e non tramite la lotteria dei rigori: "Adesso dobbiamo trasformare in voglia questa rabbia".

La Juventus tornerà in campo lunedì 22 giugno alle ore 21:45 contro il Bologna al Dall'Ara nel match della 27esima giornata di campionato.