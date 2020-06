In questi giorni il clima intorno alla Juventus sembra essere un po' agitato: la prestazione non convincente contro il Milan e la seguente sconfitta in finale contro il Napoli hanno inciso sul morale di un ambiente poco abituato alle sconfitte soprattutto in terra nazionale. Da qui le numerose critiche piovute sulla squadra e sul tecnico Maurizio Sarri. Tra i tanti si è notato anche il grido di disapprovazione lanciato via social da Elma Aveiro, la sorella di Cristiano Ronaldo, che ha difeso l'asso portoghese sottolineando come da solo lui non possa fare miracoli.

Le dichiarazioni della sorella di CR7 non sono ovviamente passate inosservate, a commentarle di recente come riportato da Tuttusport la compagna di Buffon nonché giornalista sportiva Ilaria D'Amico: "Io appartengo alla vecchia scuola: i familiari, i fratelli e le mogli non usino i social".

La reporter di Sky Sport ha poi aggiunto che spesso i calciatori non amano particolarmente le intromissioni dei parenti: "Spesso i fratelli e i mariti non apprezzano", ha dichiarato Ilaria D'Amico a Radio 1.

Ilaria D'Amico bacchetta la sorella di CR7

Di fatto la sorella di Cristiano Ronaldo, senza troppi giri di parole, ha accusato Maurizio Sarri di non saper proporre un gioco adeguato: "Non riesco a capire come si possa giocare in questo modo" il duro messaggio pubblicato dalla donna su Instagram: "Se fossi un giocatore di calcio vorrei esprimere il mio pensiero - ha detto al riguardo Ilaria D'Amico - I familiari non devono diventare commentatori". Adesso resta da capire come verranno recepite le parole di Ilaria D'Amico dall'entourage di Cristiano Ronaldo: CR7, in ogni caso, è già proiettato ai prossimi impegni della Juventus pronto a ritrovare quanto prima la via del gol.

Buffon ha trascorso la quarantena con la sua famiglia

Ilaria D'Amico e Gianluigi Buffon sono una delle coppie più apprezzate del panorama calcistico, la loro storia di fatti dura da diversi anni. La coppia ha trascorso la quarantena insieme ai rispettivi figli, come rivelato dalla stessa giornalista.

Quelle del lockdown non sono state settimane facili per nessuno e Ilaria D'Amico ha confidato che quando erano venuti a conoscenza della positività al coronavirus di Daniele Rugani e Blaise Matuidi hanno avuto un certo timore, poi per fortuna si sono rasserenati. Durante, la quarantena, Buffon ha anche condiviso alcune immagini che lo ritraevano con la compagna, con il loro bimbo Leopoldo Mattia e con i figli avuti dai precedenti legami.