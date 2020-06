L'Inter rinforzerà gli esterni nella prossima sessione di calciomercato. Allo stato attuale, infatti, gli unici sicuri di restare sono Antonio Candreva e Ashley Young, che ha prolungato il contratto fino a giugno 2021. C'è grande incertezza su Biraghi e Moses, che potrebbero non essere riscattati rispettivamente dalla Fiorentina e dal Chelsea, mentre Asamoah dovrebbe essere ceduto dopo i tanti problemi fisici. I nerazzurri, dunque, cercheranno rinforzi su entrambe le fasce e un nome che potrebbe tornare in auge è quello di Mohamed Fares, già ad un passo dal trasferimento a Milano l'estate scorsa, prima del grave infortunio al ginocchio.

L'Inter tornebbe su Fares

Uno dei nomi che l'Inter avrebbe cerchiato in rosso per rinforzare gli esterni nella prossima sessione di calciomercato è quello di Mohamed Fares. Il franco algerino era stato vicino ai nerazzurri già l'estate scorsa, quando il suo trasferimento è saltato a causa del grave infortunio al ginocchio, che gli ha fatto saltare gran parte della stagione. Solo a febbraio, infatti, il giocatore è tornato in campo con la maglia della Spal giocando uno spezzone di gara contro la Juventus e gran parte della sfida contro il Parma. Il classe 1996 utilizzerà questo mese di campionato per tornare in forma e rimettersi in luce, provando a confermare le buone cose mostrate la scorsa stagione.

Come detto, i nerazzurri non hanno tolto gli occhi dall'esterno della Spal e sarebbero pronti a tornare alla carica. I contatti con il suo agente, Mino Raiola sono frequenti e non è escluso che possa nascere un'altra asse di mercato con l'agente, visto che il club nerazzurro starebbe seguendo altri suoi assistiti, su tutti Armando Izzo.

La richiesta della Spal

Lo scorso anno Inter e Spal sembravano vicini a trovare un accordo per il trasferimento di Mohamed Fares sulla base di 12-13 milioni di euro. Una cifra che difficilmente i nerazzurri metteranno sul piatto la prossima estate, a meno che l'affare non vada in porto in prestito con diritto di riscatto.

In caso contrario, l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è pronto a chiedere un forte sconto sul prezzo inizialmente prestabilito.

Nell'affare, però, potrebbe essere inserita una giovane contropartita tecnica della Primavera nerazzurra e un esborso economico per cercare di avvicinarsi a una valutazione complessiva da 10 milioni di euro. L'Inter, comunque, non è l'unica ad aver mostrato interesse per l'esterno franco algerino. I nerazzurri, infatti, dovranno battere la concorrenza di Torino e Fiorentina, che hanno provato a portarsi avanti in questi mesi.