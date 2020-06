Uno dei settori del campo che l'Inter rinforzerà nella prossima sessione di calciomercato è sicuramente quello degli esterni. Gli unici sicuri di restare, allo stato attuale, sono Antonio Candreva e Ashley Young, con l'esterno inglese che ha prolungato il proprio contratto fino a giugno 2021. Pare probabile che Cristiano Biraghi e Victor Moses non vengano riscattati, tornando rispettivamente a Fiorentina e Chelsea, mentre Asamoah potrebbe essere ceduto. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ha chiesto almeno due rinforzi, uno per fascia, e un nome fatto ai propri dirigenti sarebbe quello di Alessandro Florenzi, di proprietà della Roma e attualmente in prestito al Valencia.

L'Inter pensa a Florenzi

Uno dei nomi accostati all'Inter negli ultimi giorni è quello di Alessandro Florenzi. L'esterno italiano tornerà alla Roma al termine di questa stagione dopo il prestito di sei mesi al Valencia. Difficile pensare a una sua permanenza in giallorosso, visto che il giocatore aveva chiesto la cessione in virtù di un rapporto non idilliaco con il tecnico Fonseca e per giocare con maggiore continuità per non rischiare di perdere il posto in nazionale, alla luce degli Europei che si sarebbero dovuti giocare questa estate. Europei che sono stati rinviati al prossimo anno e anche per questo il classe 1991 chiederà nuovamente la cessione.

Il club nerazzurro non è il solo ad aver manifestato il proprio interesse per l'esterno, visto che su di lui ci sono da riportare anche i sondaggi di Fiorentina e Atalanta, oltre al Valencia, che vorrebbe tenerlo almeno un'altra stagione.

Con l'Inter, però, Florenzi potrebbe giocare ancora per il titolo e, soprattutto, ritroverebbe Antonio Conte, che lo ha avuto al suo servizio quando era il commissario tecnico della nazionale italiana.

L'offerta alla Roma

La Roma ha la necessità di sistemare il bilancio nella prossima sessione di calciomercato.

Per questo motivo sarà fondamentale cercare di realizzare delle plusvalenze. La prima potrebbe essere realizzata con Kluivert, nell'ambito di uno scambio con Mkhitaryan, ma l'altra riguarderebbe Alessandro Florenzi. L'Inter ha avviato i contatti con la società giallorossa (si parla anche di Pellegrini), dopo aver già manifestato il proprio interesse nelle scorse sessioni di calciomercato.

I nerazzurri sarebbero pronti ad intavolare uno scambio offrendo ai capitolini il cartellino di Andrea Pinamonti. Il giovane attaccante potrebbe essere riacquistato dal Genoa e girato come contropartita tecnica al club di Pallotta, in cerca di un rinforzo nel reparto avanzato per far rifiatare Edin Dzeko, visto che Nikola Kalinic non ha convinto a pieno quando è stato chiamato in causa.