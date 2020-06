Procede in tutta Europa la ripresa dei campionati e questa settimana tornerà in campo anche la Premier League, ovviamente con protocolli sanitari severissimi e a porte chiuse. Diverse partite verranno inoltre disputate in campo neutro onde evitare possibili assembramenti dei tifosi nelle vicinanze degli stadi. Il nuovo inizio della massima divisione inglese è fissato per il 17 giugno, con il grande obiettivo di chiudere la stagione in un mese e mezzo o comunque entro il 2 agosto. Si comincerà con due recuperi che allineeranno tutte le squadre per numero di partite giocate prima del 19 giugno, giorno in cui scatterà poi la 30^ giornata di campionato completa.

Tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport ed in diretta streaming su Sky Go, con una considerevole parte di gare che andranno inoltre in onda anche in chiaro, sia su Sky Sport, quanto e in particolare sulla tv pubblica BBC dove sono previste quattro partite per ciascuna delle giornate ancora da disputare.

La classifica di Premier League

Dove eravamo rimasti? Ferma alla 29^ giornata la Premier League vede il Liverpool vicinissimo a vincere quel titolo che, nonostante i grandi successi internazionali nel frattempo arrivati, in casa Reds manca da 30 anni. A quota 82 punti la squadra di Klopp guida la classifica con ben 25 punti di vantaggio sul Manchester City di Guardiola secondo, pertanto al Liverpool mancano 6 punti per la matematica conquista del titolo di campione d'Inghilterra.

Terzo posto per il Leicester con 53 punti (4 in meno del City), Chelsea quarta a quota 48 a chiudere al momento la zona Champions. Segue il Manchester United a 45, quindi le sorprendenti Wolverhampton e Sheffield United appaiate a 43 in zona Europa League e a ruota le deludenti Tottenham (41) e Arsenal (40) tallonate dalla coppia Burnley e Crystal Palace entrambe a 39 punti.

Quindi Everton 37, Newcastle 35 e Southampton 34 prima della zona bollente che vede invischiate Brighton 29, West Ham, Watford e Bournemouth a 27, Aston Villa 25 e a chiudere il Norwich con 21 punti.

Programma e orari della 30^ giornata

Come detto in apertura, a segnare la ripartenza della stagione inglese saranno i recuperi di mercoledì 17 giugno: Aston Villa-Sheffield United (ore 19) e Manchester City-Arsenal (21:15).

Poi due giorni dopo scatterà il weekend della 30^ giornata, la prima post-coronavirus, che prenderà il via, appunto venerdì 19, con Norwich-Southampton (ore 19) e Tottenham-Manchester United (21:15).

Altre quattro partite sono invece in programma sabato 20: Watford-Leicester (13:30), Brighton-Arsenal (16), West Ham-Wolverhampton (18:30) e Bournemouth-Crystal Palace (20:45).

Derby di Liverpool il clou

Il turno di campionato inglese proseguirà domenica 21 giugno alle 15:00 con Newcastle-Sheffield Utd e alle 17:15 con Aston Villa-Chelsea ad anticipare il derby del Merseyside match clou della giornata: Everton-Liverpool è fissata per le ore 20:00, si giocherà a Goodison Park e sarà tra le partite trasmesse in chiaro da Sky Sports.

Reds ovviamente favoriti, ma dopo tre mesi di stop la condizione delle squadre sarà tutta da verificare e i Toffees di Ancelotti proveranno sicuramente a fare una vittima illustre anche per arricchire una stagione fin qui piuttosto anonima.

La 30^ giornata sarà completata il 22 giugno dal Monday night Manchester City-Burnley in programma alle 21. E solo 19 ore più tardi scatterà il 31° turno.