L'Inter potrebbe puntare ancora su Eriksen contro la Sampdoria. Dopo la Coppa Italia sta per tornare anche il campionato di Serie A, in seguito allo stop di circa tre mesi a causa dell'emergenza coronavirus. Si partirà con i recuperi delle gare della venticinquesima giornata, e tra queste c'è Inter-Sampdoria.

Il match si giocherà allo stadio Meazza di Milano e vedrà di fronte due squadre in lotta per obiettivi diversi. I padroni di casa vogliono i tre punti per tornare in corsa per il titolo. Gli ospiti, invece, sono in piena lotta per non retrocedere. Nella gara di andata, giocata al Ferraris di Genova, successo dei nerazzurri per 3-1, nonostante l'espulsione di Sanchez a inizio ripresa.

Le ultime su Inter e Sampdoria

L'Inter è chiamata già a dare risposte importanti in questa sfida di campionato. L'eliminazione dalla Coppa Italia ha suscitato non poche polemiche, nonostante la squadra abbia offerto un buon calcio nel ritorno della semifinale contro il Napoli allo stadio San Paolo, terminata 1-1. In Serie A, inoltre, nelle ultime due partite disputate sono arrivate due sconfitte contro Lazio e Juventus. Risultati che hanno complicato non poco la corsa scudetto, visto che la squadra di Antonio Conte ora è terza in classifica con 54 punti, a meno otto dalla Lazio e a meno nove dalla Juventus.

La Sampdoria sta vivendo un'annata piuttosto complicata che ha portato anche ad un cambio di allenatore con l'arrivo di Claudio Ranieri al posto di Eusebio Di Franceso.

L'approdo dell'ex tecnico della Roma ha sortito i suoi effetti, visto che il club di Ferrero da ultimo in classifica si è portato fuori dalla zona retrocessione al quintultimo posto con 26 punti, con una lunghezza di vantaggio su Genoa e Lecce. Nell'ultima gara disputata prima del lockdown, importante successo interno per 2-1 contro il Verona.

Probabili formazioni Inter-Sampdoria

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, sembra orientato a confermare il 3-4-1-2 visto contro il Napoli, con Christian Eriksen sulla linea dei trequartisti. In attacco si va verso la conferma di Lukaku, mentre ci sono dei dubbi sull'impiego di Lautaro Martinez che potrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio ad Alexis Sanchez.

Gli esterni dovrebbero essere Candreva e Young, con il primo favorito nel ballottaggio con Moses. Probabile turnover al centro della difesa, dove un De Vrij affaticato potrebbe lasciare spazio al rientrante Godin.

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2, con Ramirez sulla trequarti che in fase difensiva potrebbe diventare esterno di centrocampo, passando al 4-4-2. La coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Gabbiadini e Quagliarella. Il reparto nevralgico del campo verrebbe completato da Jankto, Linetty e il giovane talento Thorsby. Al centro della difesa dovrebbe esserci spazio per Yoshida, arrivato a gennaio in prestito dal Southampton.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Jankto, Thorsby, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.