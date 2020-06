La Juventus, in questi giorni, si sta preparando in vista della finale di Coppa Italia. I bianconeri, per il match contro il Napoli, probabilmente non avranno a disposizione Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus sta seguendo un programma di riatletizzazione e per il momento non può essere a disposizione di Maurizio Sarri. Chiellini, nella serata di ieri domenica 14 giugno, si è raccontato in una diretta Instagram con Martina Colombari. Nella chiacchierata tra il numero 3 bianconero e l'attrice sono stati toccati diversi argomenti. Chiellini ha parlato in modo particolare del suo futuro: "Ci sta che possa smettere il prossimo anno o farne uno in più".

Il difensore della Juventus parla del suo futuro

Giorgio Chiellini è una delle colonne portanti della difesa della Juventus. Quest'anno, però, il difensore livornese non è ancora riuscito a dare il suo contributo alla Vecchia Signora. Infatti, il numero 3 bianconero, nell'agosto 2019, si è rotto il legamento crociato del ginocchio e questo lo ha costretto ad un lungo stop. Poi verso la fine di febbraio, Chiellini era tornato a disposizione, ma lo scoppio dell'emergenza sanitaria ha fermato bruscamente il suo rientro. Adesso il capitano della Juventus ha ripreso ad allenarsi, ma lo sta facendo lontano dai suoi compagni di squadra. Infatti, Chiellini segue un programma personalizzato, di conseguenza non sarà a disposizione nemmeno per la finale di Coppa Italia.

Il giocatore ha parlato delle sue condizioni fisiche anche nella giornata di ieri in una chiacchierata social con Martina Colombari: "Mi sto riprendendo da qualche acciacchetto post-lockdown". Chiellini ha parlato anche della possibilità di ritirarsi dopo l'Europeo del 2021: "Il prossimo anno cercherò di capire come sto.

Gioco un altro anno, poi vediamo come reggono le gambe". Dunque, al termine della stagione 2020/2021 il capitano della Juventus farà il punto della situazione e poi deciderà se appendere gli scarpini al chiodo oppure se continuare a giocare.

Chiellini: 'CR7 ha dato tanto alla Juventus'

La Juventus, nell'estate del 2018, ha acquistato Cristiano Ronaldo dal Real Madrid.

L'acquisto di CR7 ha portato al club bianconero molti benefici sia in campo che fuori. Nella giornata di ieri, il fenomeno di Madeira ha incassato gli elogi del suo capitano Giorgio Chiellini: "Ci ha dato una grande spinta, tirando fuori il meglio da ognuno di noi". Il numero 3 bianconero ha anche sottolineato che CR7 è un giocatore di un altro livello e lui e i suoi compagni giocano per aiutarlo a rendere al meglio.

In queste settimane, le squadre che sono tornate in campo hanno dovuto fare a meno del supporto dei loro tifosi. Proprio di questo argomento ne ha parlato anche Giorgio Chiellini: "È più brutto giocare senza tifosi che non fare le vacanze".