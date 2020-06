La Juventus, anche oggi martedì 2 giugno, si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista della ripresa delle partite ufficiali. Infatti, il ritorno in campo dei bianconeri è imminente, visto che già la prossima settimana i ragazzi di Sarri saranno impegnati nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Questo match si dovrebbe disputare il 12 o il 13 giugno. Dunque, la Juventus vuole arrivare al top della forma in vista di questo appuntamento e Maurizio Sarri, in quel della Continassa, cura ogni dettaglio. Il tecnico bianconero sa che i prossimi mesi saranno intensi e ricchi di partite perciò dovrà dosare le forze dei suoi ragazzi.

Per questo motivo, l'allenatore dovrà essere abile a sfruttare al meglio la sua rosa. La buona notizia per Sarri è che la maggior parte dei suoi giocatori sono già al top della forma e fra i più pimpanti c'è Gonzalo Higuain. Anche Cristiano Ronaldo è in ottime condizioni fisiche e, oggi, il portoghese è stato il primo giocatore a fare il suo arrivo al JTC. CR7 ha varcato i cancelli della Continassa alle 12:52 per effettuare un lavoro personalizzato e poi alle 17:30 si è aggregato ai compagni per svolgere l'allenamento pomeridiano. Il portoghese sta curando la sua preparazione nei minimi dettagli, perché vuole essere al meglio per la ripresa dei match ufficiali.

Higuain è pronto per la ripartenza

Gonzalo Higuain ha passato il lockdown in Argentina ed è rientrato a Torino verso la metà di maggio. Il Pipita è rimasto in quarantena per circa una settimana e poi è stato sottoposto a tutti i controlli medici che gli hanno permesso di riprendere la preparazione al JTC.

Dunque, da diverse settimane, il bomber argentino lavora agli ordini di Sarri ed è apparso piuttosto in forma. Higuain è pronto per ripartire e averlo al top dal punto di vista fisico è un ottima notizia, perché questo consentirà all'allenatore della Juventus di ruotarlo con tutti gli altri attaccanti.

Infatti, i bianconeri, nei prossimi mesi, giocheranno ogni tre giorni e per questo motivo è impensabile che giochino sempre gli stessi giocatori. Inoltre, si giocherà con temperature molto elevate e i calciatori disperderanno molte energie. Dunque, il turnover sarà fondamentale per preservare la condizione di tutti i calciatori. Higuain, in modo particolare, si alternerà con Dybala, ma le rotazioni coinvolgeranno anche CR7, Bernardeschi e Douglas Costa.

Sarri sfrutterà la panchina lunga

Quando ripartiranno le partite ufficiali, Maurizio Sarri avrà la possibilità di fare cinque cambi. Questo per il tecnico della Juventus sarà un grande vantaggio perché gli consentirà di cambiare molti elementi anche a gara in corso.

Dunque, i cambi per il club bianconero potranno essere fondamentali per il prosieguo del campionato. Proprio per questo motivo, la Juventus cercherà di sfruttare in modo particolare Paulo Dybala che quando è stato utilizzato come cambio a gara in corso è sempre stato decisivo. Infatti, prima della sospensione della Serie A, il numero 10 bianconero è stato in grado di risolvere molte partite importanti subentrando dalla panchina. Infatti, Dybala nel big match contro l'Inter entrò nel secondo tempo e realizzò un gol straordinario che fissò definitivamente il punteggio sul 2-0 per la Juventus.