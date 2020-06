La Juventus sarà una delle prime squadre italiane a fare il suo ritorno in campo dopo il lockdown. I tifosi bianconeri non vedono l'ora di rivedere in campo i loro beniamini e fra questi c'è sicuramente Paulo Dybala. Ma i sostenitori juventini avranno l'occasione per vedere il loro numero 10 anche in un'altra versione. Infatti, Paulo Dybala sarà uno dei protagonisti dello show "MTV Cribs" che andrà in onda proprio su Mtv. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore della Juventus tramite il suo profilo ufficiale di Instagram.

Dybala protagonista di uno show televisivo

Paulo Dybala è uno dei giocatori più amati dai tifosi della Juventus e anche sui social ha un grandissimo seguito.

Il numero 10 bianconero, adesso, sarà anche uno dei protagonisti di uno show televisivo e i suoi sostenitori potranno vederlo in una versione più privata. Infatti, Dybala sarà uno dei giocatori scelti per la trasmissione "MTV Cribs". In questo show molti calciatori mostreranno come hanno passato la quarantena e si vedranno tante immagini inedite delle loro vite. Oltre a Paulo Dybala si racconteranno anche David Luiz, Pierre - Emerick Aubameyang e Axel Witsel. Nel corso della, serie i calciatori spiegheranno come hanno vissuto il lockdown tra allenamenti e tempo libero da trascorrere con i loro familiari. "MTV Cribs" è una serie che da anni mostra le vite delle celebrities e adesso punterà i suoi fari sui calciatori e il titolo dell'evento sarà "Footballers stay home".

Dunque, questa sarà l'occasione per i tifosi della Juventus di vedere Dybala durante il lockdown, un lockdown nel quale il numero 10 bianconero ha dovuto fare i conti con il nuovo coronavirus. L'argentino è risultato positivo alla Covid - 19 lo scorso 21 marzo e ha ottenuto la negatività solo 45 giorni dopo.

Adesso Dybala è guarito e in questi giorni si sta allenando con i suoi compagni alla Continassa per prepararsi in vista della ripresa della stagione 2019/2020.

Dybala lavora al JTC

Paulo Dybala è uno dei giocatori della Juventus con il maggiore talento e Maurizio Sarri nei prossimi mesi punterà tanto sulle sue qualità per raggiungere obiettivi importanti.

Il numero 10 juventino è uno dei titolari del tecnico toscano, anche se i ritmi alla ripresa del campionato saranno davvero serrati. Per questo motivo, Maurizio Sarri sarà chiamato a fare un turnover scientifico e di qualità. Dybala giocherà molte delle partite importanti, ma si alternerà con gli altri attaccanti. Infatti, l'allenatore della Juventus ha a disposizione un reparto offensivo di grande qualità perciò nei prossimi mesi potrà ruotare i vari Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, Federico Bernardeschi, Gonzalo Higuain e Douglas Costa.