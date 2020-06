Negli ultimi mesi si è parlato molto del possibile rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Juventus e nelle scorse ore, in un'intervista alla CNN, lo stesso calciatore argentino si è espresso sul tema affermando: "Al momento non c'è nulla, davvero. Ho ancora un anno e mezzo di contratto, che non è molto, e capisco che con tutto quello che è successo in questi mesi non è facile per il club, ma altri giocatori hanno anche rinnovato. Quindi aspettiamo".

Poi ha aggiunto: "Ho un grande affetto per il club e le persone qui, ho un buon rapporto con il mio presidente e sicuramente a un certo punto verranno a parlare.

O forse no, non lo so. A un certo punto potrebbe esserci il rinnovo, ma dipende dalla Juventus".

Paulo Dybala su un possibile approdo al Barcellona

Paulo Dybala ha parlato anche delle voci su un suo possibile futuro approdo al Barcellona, dichiarando: "Si tratta di un club straordinario e con Messi lo è ancora di più". L'argentino ha però elogiato pure la sua attuale società aggiungendo: "Anche la Juventus è un club incredibile, ricco di storia, in cui ci sono grandi giocatori".

Il numero 10 bianconero ha sottolineato che alla Juventus ci sono tanti calciatori di qualità, a tal punto che con una rosa del genere si potrebbero formare due squadre incredibili. Inoltre ha rivolto un particolare elogio a due campioni in particolare, Gianluigi Buffon e Cristiano Ronaldo.

Dybala è stato vicino all'addio alla Juventus nell'estate 2019

Paulo Dybala ha parlato delle offerte che gli sono pervenute la scorsa estate, quando la Juventus sembrava intenzionata a lasciarlo partire. L'argentino ha dichiarato: "Ho avuto offerte dal Manchester United e dal Tottenham, poi è arrivato anche il Paris Saint-Germain.

Non ho parlato direttamente con loro, ma ci sono state conversazioni tra i club. Però la mia intenzione era quella di restare in bianconero". Dybala ha infatti ammesso di non aver disputato una grande stagione nel 2018-2019, per questo non avrebbe voluto andarsene lasciando un brutto ricordo a Torino.

Decisivo per la sua permanenza è stato anche l'arrivo di Maurizio Sarri come tecnico della Juventus. Dybala ha infatti confermato: "Sarri mi ha fatto crescere molto, la squadra ha iniziato a giocare molto meglio e questo ha aiutato". Infine il 10 bianconero ha aggiunto di ritenersi soddisfatto della stagione fin qui disputata da parte sua con la maglia della Juventus.