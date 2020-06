La Juventus è sempre molto attenta alle occasioni di mercato. Nel 2021, infatti, molti giocatori andranno in scadenza, su tutti spiccano i nomi di Arkadius Milik, Paul Pogba e Gianluigi Donnarumma. Per quanto riguarda il portiere della nazionale italiana, il Milan potrebbe offrire un rinnovo, la prossima stagione, per evitare di perderlo a parametro zero. La Juventus starebbe studiando la situazione e non è escluso che possa presentare un'offerta al Milan. Un eventuale investimento per il portiere della nazionale italiana, però, sarà effettuato, secondo Tuttosport, solo se dovesse partire l'attuale titolare bianconero Szczesny.

In tal caso i soldi incassati potrebbero essere girati in parte per Donnarumma.

Juve, possibile offerta di Donnarumma in caso di mancato rinnovo con il Milan

Secondo il giornale sportivo torinese, la Juventus sarebbe sempre interessata al portiere del Milan Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan, oltre ad essere un investimento per il futuro, potrebbe rappresentare un'opportunità di mercato in quanto il suo contratto è in scadenza a giugno 2021. La società bianconera potrebbe quindi aspettare gennaio 2021 per offrirgli un ricco contratto e acquistarlo così a parametro zero, ma non è escluso che possa anticipare i tempi già dalla prossima sessione di mercato. Tutto dipenderà dal futuro professionale di Szczesny: la Juventus nutre molta fiducia nel portiere polacco, avendogli rinnovato recentemente il contratto.

Tutto potrebbe cambiare in caso di super offerta per l'attuale titolare in bianconero.

Juventus, Donnarumma se parte Szczesny

Qualora dovesse arrivare una super offerta per Szczesny (che permetterebbe alla società bianconera di iscrivere a bilancio una plusvalenza finanziaria), la Juventus potrebbe valutare una sua cessione.

Uno dei possibili sostituti potrebbe essere proprio Donnarumma, con la società bianconera che sfrutterebbe anche i buoni rapporti con l'agente del portiere della nazionale Mino Raiola. Basti ricordare la trattativa della scorsa estate che ha portato un suo assistito (de Ligt) alla Juventus. L'agente ha evidentemente contribuito alla scelta del difensore olandese, che ha preferito la società bianconera al Barcellona e al Paris Saint-Germain.

I giocatori in scadenza a giugno 2021 che interessano alla Juventus

La Juventus, oltre a Donnarumma, starebbe seguendo anche Paul Pogba e Arkadius Milik, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2021. La punta del Napoli piace molto alla Juventus come possibile sostituto di Gonzalo Higuain, qualora l'argentino decidesse di lasciare Torino a fine stagione. Più complicata, almeno per la prossima estate, la trattativa per il centrocampista francese del Manchester United soprattutto per i costi di cartellino e di ingaggio. Inoltre la società inglese potrebbe esercitare l'opzione di rinnovo di un altro anno, allungando il suo contratto fino a giugno 2022.