Il giorno del ritorno in campo dell'Atalanta è finalmente arrivato: questa sera alle ore 19:30 la Dea infatti sfiderà in casa al Gewiss Stadium il Sassuolo, in una partita che prima di tutto, ha il sapore della rinascita.

Prima dell'inizio dell'incontro nello stadio, che sorge proprio nel centro della tanto martoriata Bergamo, risuoneranno le note del brano che è diventato per molti bergamaschi (e non solo) la colonna sonora di questa voglia di riscatto: 'Rinascerò Rinascerai'.

Rinascerò Rinascerai: il brano di Facchinetti come inno di ripartenza

La decisione dell'Atalanta di far risuonare il brano del loro illustre concittadino prima delle partite in casa risale a pochi giorni dopo la pubblicazione da parte dell'ex tastierista dei Pooh del brano che ha fatto il giro del mondo.

Nei primi giorni di aprile infatti, lo aveva annunciato lo stesso Roby Facchinetti: "Mi ha chiamato Percassi e mi ha comunicato la decisione della società Atalanta. Orgoglio unico, sono commosso".

E finalmente oggi quel giorno è arrivato: questa sera, alle ore 19:30 in un Gewiss Stadium totalmente vuoto il brano, scritto per raccogliere fondi per l'ospedale bergamasco 'Papa Giovanni XXIII' e che ha commosso il mondo intero risuonerà a pochi minuti dalla ripartenza della Dea, dopo il periodo difficile che ha dovuto attraversare la propria città.

Roby Facchinetti: "La mia città ha bisogno di ricominciare, soprattutto a sorridere"

"Bergamo ha bisogno di ricominciare": è lo stesso Facchinetti che lo ha dichiarato in una recente intervista rilasciata a Rai Sport, in cui si è detto totalmente favorevole al ritorno in campo dell'Atalanta.

E per ricominciare si ha sempre in qualche modo bisogno della musica. Rinascerò Rinascerai è per molti, e per lo stesso autore "un brano che è diventato un'inno alla vita", e che Facchinetti si augura possa dare quella spinta in più ad un'Atalanta che in ogni caso già "ha delle motivazioni forti nei confronti della nostra città".

E se ancora ce ne fosse stato bisogno, anche questo pomeriggio, Facchinetti ha ribadito il suo amore per la sua squadra e per la sua città dedicando un post Facebook alla sua "sua" Atalanta che sta per tornare in campo.

Le prove generali questo pomeriggio

A poche ore dal fischio d'inizio della partita che vedrà in campo la Dea contro il Sassuolo, per il recupero della 25^ giornata di Serie A, sono state fatte le prime prove di trasmissione.

L'inno dedicato a Bergamo da Facchinetti (e Stefano d'Orazio che ne ha scritto il testo) ha infatti risuonato dagli altoparlanti del Gewiss Stadium, invadendo di musica tutto il quartiere Conca Fiorita. Si è trattato di un primo e timido ritorno alla normalità all'interno di una città in cui l'immagine dei camion dell'esercito che hanno trasportato le bare dei defunti fuori dalla città, e che hanno ispirato al cantautore bergamasco il brano diventato simbolo della pandemia, è ancora purtroppo molto chiara e vivida.