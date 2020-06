L'Inter sarà una delle protagoniste della prossima sessione di calciomercato. Nonostante l'emergenza che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi, e che andrà a influire anche sulle casse dei vari club, i nerazzurri potrebbero avere un ruolo di rilievo. Uno dei motivi è legato al tesoretto ricavato dalle cessioni. Oltre a Mauro Icardi, ceduto al Paris Saint-Germain per 50 milioni di euro più 8 milioni di bonus, potrebbe essere ceduto a titolo definitivo anche Ivan Perisic al Bayern Monaco, seppur con uno sconto rispetto ai 20 milioni inizialmente pattuiti. Senza tener conto di Lautaro Martinez, che potrebbe portare nelle casse tra i 90 e i 100 milioni di euro.

Uno dei reparti che il club nerazzurro vorrà rinforzare sarà quello degli esterni viste le difficoltà riscontrate quest'anno. Uno dei nomi nuovi sarebbe quello di Kyle Walker.

L'Inter pensa a Walker

Il reparto degli esterni sarà uno di quelli che l'Inter punterà a rinforzare nella prossima sessione di calciomercato. In questa stagione, infatti, quelli a disposizione non hanno pienamente convinto Antonio Conte, garantendo in maniera complessiva poche reti e pochi assist. Basti pensare che il "bomber" tra quelli attualmente a disposizione è Antonio Candreva, che ha realizzato due reti.

Il nome nuovo accostato al club nerazzurro è quello di Kyle Walker, che si adatterebbe bene nello schema dell'allenatore salentino.

Inoltre il giocatore è molto duttile, essendo in grado di giocare sia come esterno di un centrocampo a cinque, sia come terzo centrale di difesa. Il Manchester City preferirebbe tenerlo in rosa, puntando alla cessione di Joao Cancelo, ma l'inglese vuole giocare con continuità senza doversi giocare il posto ogni domenica, soprattutto con gli Europei alle porte.

A riportare l'interesse dell'Inter nei suoi confronti è il tabloid britannico, il Sun.

La possibile trattativa

Come detto, il Manchester City non lascerà andare tanto facilmente Kyle Walker, nonostante l'interesse dell'Inter. I Citizens hanno fatto un pesante investimento nell'estate del 2017, versando nelle casse del Tottenham oltre 50 milioni di euro.

Sembra difficile pensare che gli inglesi possano chiedere una cifra inferiore per il classe 1990, ma i nerazzurri non sembrano spaventati da questo. Non è escluso che Marotta e Ausilio provino a mettere sul piatto un ricco conguaglio economico, intorno ai 30 milioni di euro più una contropartita tecnica. In questo senso, un giocatore che potrebbe interessare è Matìas Vecino, vista l'esigenza del City di allungare la batteria dei centrocampisti. Più complicato, invece, pensare all'inserimento di Milan Skriniar, che piace a Guardiola da tempo, ma che Conte ritiene imprescindibile per la prossima stagione.