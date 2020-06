L'Inter sarà una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. Tanti i discorsi in sospeso in casa nerazzurra, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che per le uscite, dove è stata già piazzata la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint Germain per cinquanta milioni di euro più bonus. Uno dei reparti che verrà rinforzato ulteriormente, dopo gli arrivi di Sensi, Barella e Eriksen lo scorso anno, è quello di centrocampo. L'obiettivo in cima alla lista di Ausilio e Marotta è quello di Sandro Tonali, che avrebbe già dato la propria preferenza per il passaggio in nerazzurro.

La nuova Inter

La Gazzetta dello Sport ha ipotizzato la formazione dell'Inter che potrebbe scendere in campo nella prossima stagione. In mezzo al campo il colpo potrebbe essere rappresentato da Sandro Tonali. Il centrocampista ha già dato il proprio consenso al trasferimento e per questo i nerazzurri sono avanti per accaparrarselo rispetto alla concorrenza della Juventus. Resta da trovare l'intesa con il Brescia, che lo valuta cinquanta milioni di euro. Possibile una formula alla Barella, con un prestito molto oneroso con obbligo di riscatto e con l'inserimento di almeno una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico (si parla di Pinamonti, valutato venti milioni di euro). Un centrocampo già completo con la presenza di Stefano Sensi, Nicolò Barella, Christian Eriksen e Marcelo Brozovic.

Inoltre, al termine del campionato potrebbe tornare anche Radja Nainggolan, che andrebbe a chiudere la batteria di centrocampisti a disposizione di Antonio Conte.

In difesa la Rosea conferma il trio formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni, ma vanno avanti le trattative per Armando Izzo e Marash Kumbulla, con quest'ultimo che potrebbe anche essere lasciato in prestito un altro anno al Verona.

Cambia l'attacco

La Gazzetta dello Sport si sbilancia sull'attacco non inserendo Lautaro Martinez. Sul Toro c'è il Barcellona che, però, dovrà pagare la clausola rescissoria da centoundici milioni di euro per soffiarlo all'Inter. Al suo posto il noto quotidiano ipotizza Federico Chiesa, per cui va avanti la trattativa con la Fiorentina.

I viola, però, lo valutano settanta milioni di euro anche se l'inserimento di alcune contropartite tecniche potrebbero abbassare l'esborso economico. Con il classe 1997 si alternerebbe Edinson Cavani, che ha il contratto in scadenza con il Paris Saint Germain e, dunque, si accaserebbe a parametro zero. Questa, dunque, l'Inter che potrebbe scendere in campo nella stagione 2020-2021:

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Tonali, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Chiesa (Cavani).