Uno dei nomi che infiammerà la prossima sessione di Calciomercato è sicuramente quello di Sandro Tonali. Il centrocampista ha dimostrato di essere pronto al grande salto nel calcio che conta e una sua permanenza a Brescia è da escludere. Le Rondinelle sono vicine alla retrocessione in serie B, essendo in fondo alla classifica, a nove punti dal quartultimo posto. Già la scorsa estate il patron, Massimo Cellino, aveva respinto le proposte di club italiani ed esteri ma adesso ha ammesso che partirà. Non mancano i club interessati a lui ma il classe 2000, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe espresso la volontà di trasferirsi all'Inter, club sulle sue tracce da diversi mesi.

L'Inter punta Tonali

L'Inter avrebbe messo Sandro Tonali in cima alle proprie preferenze in vista della prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista risponde perfettamente ai profili su cui vogliono puntare Suning e l'amministratore delegato Giuseppe Marotta: giovane e, soprattutto, italiano. Il classe 2000 è sempre stato uno dei migliori in campo tra le fila del Brescia, anche quando le Rondinelle sono uscite sconfitte. Inoltre, il centrocampista ha dimostrato di poter giocare sia da mezzala che da regista e proprio per questo motivo il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, spinge per il suo acquisto.

Con Tonali l'Inter completerebbe la rivoluzione a centrocampo cominciata l'estate scorsa con gli arrivi di Nicolò Barella dal Cagliari e Stefano Sensi dal Sassuolo, poi continuata a gennaio con l'acquisto di Christian Eriksen dal Tottenham.

Il club meneghino non ha ancora affondato il colpo ma, come ha sottolineato Sky nelle ultime ore, avrebbe incassato la preferenza del giocatore, cosa fondamentale visto che sulle sue tracce ci sono altri top club, su tutti la Juventus e il Napoli in Italia e il Barcellona e il Paris Saint Germain all'estero.

La trattativa

La trattativa tra Inter e Brescia sta andando avanti in queste settimane. Ora il club nerazzurro può farsi forza sul tesoretto da cinquanta milioni di euro incassato dalla cessione di Mauro Icardi al Paris Saint Germain. Le Rondinelle, però, al momento non abbassano le pretese e chiedono almeno cinquanta milioni per il cartellino di Sandro Tonali.

I nerazzurri sono pronti ad abbattere l'esborso economico con l'inserimento di alcune contropartite tecniche. Uno potrebbe essere Sebastiano Esposito, che andrebbe in prestito alle Rondinelle per giocare con maggiore continuità, mentre l'altro potrebbe essere uno tra Pinamonti e un giovane della Primavera. L'obiettivo di Marotta è quello di mettere sul piatto non più di venticinque milioni di euro cash.