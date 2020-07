Nelle ultime settimane, alla Juventus viene accostato il nome di Niccolò Zaniolo. Il centrocampista classe '99 è uno dei giocatori più ambiti dalle grandi squadre anche se la Roma non sembra intenzionata a privarsi di lui. Proprio di Niccolò Zaniolo ha parlato anche il giornalista Gianni Balzarini in diretta su YouTube: "Zaniolo: io sto cercando conferme che non mi sono ancora arrivate. Ma posso dirvi una cosa: caratterialmente io non lo vedo bene. Zaniolo io caratterialmente non lo vedo bene. Adesso è di nuovo nei casini con i compagni di squadra alla Roma. Ogni tanto scoppia qualche casino e c'è di mezzo lui.

È forte, tecnicamente è fortissimo. Non sto discutendo Zaniolo dal punto di vista tecnico. Però c'è la mamma anche lei sui social che interviene, che disfa e che briga. Mi ricorda altre situazioni Zaniolo, non lo so. Non lo so tutto quello che c'è intorno a Zaniolo non mi convince".

Balzarini parla di Zaniolo

La scorsa settimana, Gianni Balzarini aveva raccontato ai suoi seguaci su YouTube che la Juventus era interessata a Zaniolo e che la Roma non era intenzionata a cedere il ragazzo. Il giornalista aveva anche spiegato che era alla ricerca di conferme proprio su un possibile assalto dei bianconeri per il centrocampista classe '99. Balzarini, nelle serata di ieri 21 luglio, ha spiegato che non ha ancora ricevuto conferme in merito alla questione Zaniolo.

Perciò il cronista ha voluto dare il suo parere personale sul calciatore della Roma: "Io ho espresso solo un parere, una mia sensazione. Tecnicamente e fisicamente Zaniolo è fortissimo, ma che abbia qualcosa, in questo momento, che non lo fa inquadrare bene nella Juve, non lo so. Zaniolo non dico che non sia da Juve.

È da Juve. È un giocatore da Juve sia tecnicamente che fisicamente per il resto sono un po' perplesso". Infine, Balzarini ha parlato anche del mercato in uscita della Juventus e si è soffermato sul futuro di Aaron Ramsey: "Si Ramsey potrebbe essere una plusvalenza che cammina, perché ha deluso. Ha mercato e ha delle richieste ed essendo arrivato a costo zero può anche essere che finisca sul mercato.

Secondo me non ha fatto nulla per farsi rimpiangere".

Balzarini su Khedira e Chiellini

Gianni Balzarini, nella sua diretta su YouTube, ha dato anche alcuni aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Sami Khedira e di Giorgio Chiellini. Il giornalista ha spiegato che è difficile che il tedesco possa rientrare prima della fine della Serie A: "No Khedira credo che non rientri o forse per la Champions". Balzarini ha fatto il punto della situazione anche su Chiellini: "Chiellini ha un risentimento muscolare. Ha quello che era preventivato prima ancora che guarisse dal problema al crociato".