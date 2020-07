Vittoria nell'ultimo turno di campionato di Serie B e secondo posto in classifica rafforzato per il Crotone di Giovanni Stroppa. La formazione calabrese è riuscita a battere il Benevento (3-0) all'Ezio Scida nella trentunesima giornata. A decidere il match tre reti dell'attaccante nigeriano Nwankwo Simy, sempre più trascinatore della squadra in questa stagione.

Con sei gare ancora da disputare e tre punti di vantaggio sul Cittadella, prossimo avversario in campionato, gli "squali" guardano con ottimismo al futuro. Parallelamente al calcio giocato la società sta lavorando alla programmazione del mercato con diversi nomi che nelle ultime ore sono stati accostati ai rossoblu.

Crotone, idea Nestorovski per l'attacco

Tra i calciatori destinati a cambiare maglia nella prossima finestra di mercato estivo ci potrebbe essere l'attaccante Ilija Nestorovski, elemento che in passato ha vestito con profitto la maglia del Palermo, diventandone in breve tempo punto di riferimento oltre che capitano. I problemi societari del club rosanero lo hanno portato la scorsa estate a cambiare maglia, approdando all'Udinese, squadra con la quale non è riuscito però ad esprimersi al meglio. Secondo "radiomercato" ad essere interessate alla punta sarebbero Monza, Frosinone e Crotone. Il calciatore in questa stagione in Serie A è riuscito a collezionare 20 presenze, andando a segno due volte.

Maxi Lopez sarebbe in uscita dal Crotone

Uno dei calciatori che potrebbe invece concludere la propria avventura a Crotone è l'attaccante argentino Maxi Lopez. L'ex punta di Milan, Udinese e Catania non è riuscita a ritagliarsi il suo spazio nella rosa anche a causa di un infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde per diversi mesi.

Rientrato in squadra dopo la pausa forzata dovuta al coronavirus, il calciatore è stato impiegato solamente in alcuni finali di gara. Per lui il contratto scadrà al termine di questo torneo e difficilmente ci dovrebbe essere il rinnovo. Nelle ultime ore a farsi sotto a sorpresa sarebbe stata la Sambenedettese, squadra militante nel campionato di Serie C.

Il club marchigiano avrebbe infatti individuato in Maxi Lopez un possibile colpo per l'estate per guardare ai piani alti della classifica.

Un caldo finale di stagione

Prima di potersi immergere a pieni mani nel mercato estivo il Crotone dovrà però cercare di centrare l'obiettivo stagionale rappresentato dalla promozione in massima serie.

Con tre lunghezze di vantaggio gli "squali" andranno a fare visita nella giornata di venerdì 10 luglio al Cittadella di mister Venturato, terza forza del torneo e una delle contendenti principali alla promozione diretta.