La Juventus anche in queste settimane si sta dimostrando molto attiva sul mercato. Domenica 28 giugno il centrocampista brasiliano Arthur ha effettuato le visite mediche e, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, avrebbe firmato il contratto con la Juventus, anche se manca ancora la nota ufficiale da parte dei club. Al Barcellona andrà Miralem Pjanic, in uno scambio in cui la società bianconera dovrà aggiungere un conguaglio economico di dieci milioni di euro.

La Juventus intanto starebbe lavorando anche all'acquisto di un esterno difensivo. Secondo l'esperto di Calciomercato Paolo Paganini, la società bianconera sarebbe interessata all'acquisto di David Alaba, difensore-centrocampista del Bayern Monaco.

Il giornalista infatti ha recentemente postato su Twitter una frase eloquente: "Circola il nome di Alaba per i bianconeri". Poche ore dopo ha poi aggiunto: "Alaba va a scadenza nel 2021. Uno dei suoi agenti mi ha confermato ieri la volontà di andare via e c’è anche la Juventus. Può giocare esterno sinistro o centrale"

La società bianconera da sempre è attenta alle occasioni di mercato. Alaba potrebbe rappresentarne una in quanto va in scadenza a giugno 2021 con la società bavarese.

Juventus, possibile acquisto di David Alaba

Nelle ultime ore si parla dunque di un possibile approdo di David Alaba alla Juventus. Il nazionale austriaco infatti va in scadenza di contratto a giugno 2021 e sarebbe interessato ad una nuova esperienza professionale.

Non ci sarebbe infatti intenzione da parte sua di rinnovare il contratto con il Bayern Monaco. Proprio per questo la società bavarese in estate con ogni probabilità cercherà di piazzarlo sul mercato per cercare di monetizzare dalla sua cessione. L'austriaco piace non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per la sua duttilità.

Può infatti disimpegnarsi come terzino sinistro ma anche come centrocampista. Inoltre con il Bayern Monaco ha spesso giocato come centrale difensivo di sinistra.

Comunque giusto come anticipazione....qui circola il nome di #Alaba per la #Juventus.... vedremo... Bonne nuit... — Paolo Paganini (@PaPaganini) June 27, 2020

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di David Alaba aprirebbe inevitabilmente alla partenza di Alex Sandro.

Il laterale ha molto mercato a livello europeo, piace in particolar modo al Paris Saint-Germain. L'eventuale cessione del nazionale brasiliano potrebbe fruttare nelle casse bianconere almeno 50 milioni di euro.

Si parla inoltre di un interesse da parte della Juventus per l'esterno difensivo del Chelsea Emerson Palmieri, attualmente non fra i titolari nella squadra londinese. Non è escluso quindi che la Juventus decida di portare il nazionale italiano a Torino, sicuramente più economico rispetto ad Alaba. Il nazionale austriaco, se da una parte ha il vantaggio di un prezzo di cartellino contenuto (essendo in scadenza a giugno 2021), dall'altra potrebbe chiedere alla Juventus un ingaggio più pesante rispetto a Emerson Palmieri.