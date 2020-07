Milan-Juventus, gara valida per la 31esima giornata di Serie A, si disputerà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle 21:45 di martedì 7 luglio: la classifica è dalla parte della Juventus, ma la capolista affronterà un Milan che è riuscito ad ottenere 10 punti su 12 dopo la ripresa del campionato. I due tecnici, Stefano Pioli e Maurizio Sarri, sono chiamati a scegliere i rispettivi titolari: l'assenza di alcuni giocatori come Dybala e De Ligt potrebbe però riservare delle sorprese in casa bianconera, dove in attacco Bernardeschi potrebbe trovare spazio al fianco di Higuain e Cristiano Ronaldo; dall'altra parte, Pioli pensa di affidare la fase offensiva a Ibrahimovic sin dal calcio d'inizio.

La partita sarà trasmessa sulla piattaforma streaming DAZN.

Milan-Juventus, per lo scudetto e per l'Europa

Dopo la roboante vittoria nel derby della Mole con le reti di Dybala, Cuadrado, Ronaldo e l'autogol di Djidji, la Juventus arriva a Milano con l'obiettivo di ipotecare uno scudetto (sarebbe il nono titolo consecutivo per i bianconeri) che sembra ormai a portata di mano dopo le sconfitte casalinghe di Lazio e Inter. Dall'altra parte però c'è un Milan che non starà sicuramente a guardare: la squadra di Pioli è reduce infatti da una prestazione più che convincente all'Olimpico di Roma proprio contro la Lazio di Simone Inzaghi: uno 0-3 netto, che ha ridimensionato e non di poco i sogni scudetto dei biancocelesti e che ha spazzato via le brutte sensazioni avute dopo il pareggio di Ferrara contro la SPAL; grazie alle reti di Calhanoglu, Ibrahimovic e Rebic i rossoneri sono riusciti ad arrivare a soli 2 punti dalla quinta posizione, occupata a pari merito dalla Roma e dal Napoli: un quinto posto che garantirebbe l'accesso diretto alla fase a gironi della prossima Europa League.

I precedenti

Lo storico sorride alla Juventus: la squadra allenata da Sarri ha vinto 91 gare ufficiali contro le 66 vinte dal Milan; 74 i pareggi. Il Milan non vince contro la Juventus dal 2016: in quell'occasione, la gara di Supercoppa italiana, i rossoneri portarono a casa il trofeo ai calci di rigore; i gol nei tempi regolamentari erano stati di Chiellini e Bonaventura; per quanto riguarda il campionato, l'ultima vittoria milanista è l'1-0 firmato Locatelli ai danni di una Juventus allora allenata da Massimiliano Allegri (sempre nel 2016).

Le probabili formazioni

Quanto alle probabili formazioni, il Milan potrebbe optare per un 4-2-3-1, con Donnarumma in porta e Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez a formare la linea di difesa; in mediana spazio a Kessié e Bennacer, con Saelemaekers, Bonaventura e Calhanoglu che dovrebbero giocare più avanzati; in attacco unica punta Zlatan Ibrahimovic; indisponibili Duarte, Musacchio e Castillejo.

In casa Juventus pesano le squalifiche di Dybala e De Ligt: i due, ammoniti nel corso del match contro il Torino, erano già diffidati; la capolista dovrebbe dunque presentarsi a San Siro con un 4-3-3: Szczesny in porta; Cuadrado, Rugani, Bonucci e Danilo in difesa; a centrocampo Bentancur, Pjanic e Matuidi; tridente d'attacco composto da Bernardeschi, Higuain e Cristiano Ronaldo; indisponibili Khedira, Demiral e De Sciglio.

L'orario e dove vederla

La partita si giocherà al Giuseppe Meazza di Milano martedì 7 luglio alle 21:45, orario a cui ci siamo ormai abituati dopo la ripresa del campionato; la sfida sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming a pagamento DAZN; coloro che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno vedere Milan-Juventus anche sul canale 209 di Sky.