La Juventus in estate potrebbe investire soprattutto sulla mediana. Lo scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona potrebbe dare il via a diverse trattative per il centrocampo, considerando che molti giocatori sarebbero a rischio cessione. Su tutti troviamo Sami Khedira, Blaise Matuidi, Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Proprio l'ex Paris Saint Germain in queste ultime partite sta dando segnali di crescita molto importanti, il gol contro il Milan ne è la dimostrazione. Non è escluso però che il francese venga messo sul mercato anche per motivi finanziari. Sia Ramsey che Rabiot (arrivati a parametro zero la scorsa stagione dopo essere andati in scadenza rispettivamente con Arsenal e Paris Saint Germain) garantirebbero alla società bianconera una grande plusvalenza finanziaria.

Come scrive Tuttosport, la Juventus starebbe lavorando a un grande acquisto per la mediana. Il principale obiettivo sembrerebbe Paul Pogba, che sta dimostrando in questo finale di stagione di essere tornato in forma e sta trascinando il Manchester United alla qualificazione alla prossima Champions League. Negli ultimi giorni si è parlato di una possibile permanenza del francese in Inghilterra, ma se non dovesse firmare il rinnovo di contratto, la cessione sembrerebbe molto probabile.

Juventus, Rabiot e Ramsey le possibili contropartite per Pogba

Secondo il giornale sportivo torinese Tuttosport, la Juventus sarebbe interessata a Paul Pogba a tal punto che sarebbe disposta ad offrire al Manchester United ben due contropartite tecniche.

Si tratterebbe di Aaron Ramsey e di Adrien Rabiot, valutati entrambi circa 30 milioni di euro. L'idea della Juventus sarebbe quella di girare i due giocatori allo United e di aggiungere un'offerta cash per arrivare ai cento milioni di euro richiesti dalla società inglese. Il gallese ha sempre molta considerazione in Premier League, mentre l'ex Psg ha dimostrato nelle ultime partite di avere grande potenzialità e potrebbe diventare un ottimo rinforzo per gli inglesi.

Pogba interessa anche all'Inter

Attualmente però l'arrivo di Pogba alla Juventus resta complicato non solo per il valore del cartellino, ma anche per l'ingaggio percepito dal centrocampista. Il classe 1993 guadagna infatti 17 milioni di euro, una somma rilevante e che sembrerebbe fuori dai parametri sul monte ingaggi imposti dalla società bianconera.

Di certo il contratto in scadenza a giugno 2021 potrebbe agevolare l'addio del francese, che vanta estimatori anche in Francia, al Paris Saint Germain.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un interesse per lui da parte dell'Inter, con l'amministratore delegato Giuseppe Marotta che lo porterebbe molto volentieri a Milano come possibile rinforzo per il centrocampo nerazzurro.