La situazione fisica di Arek Milik continua a rimanere incerta per la Juventus. La punta della nazionale della Polonia, ferma per infortunio dallo scorso giugno, non ha ancora una data precisa per il rientro in campo, alimentando dubbi sulle sue condizioni e sulla sua affidabilità fisica per il proseguo della stagione.

Secondo quanto riportato da Gianni Balzarini, le tempistiche di recupero restano incerte: "Al momento non ci sono certezze né sul quando né sul come Arek potrà tornare a disposizione di Thiago Motta".

La Juventus si rinforzerà anche nel settore avanzato nel mercato di gennaio

Con Milik fermo per infortunio e Dusan Vlahovic principale riferimento offensivo, la Juventus starebbe valutando l'ipotesi di un rinforzo nel mercato di gennaio anche per quanto riguarda il settore avanzato. La società bianconera non vuole farsi trovare impreparata nel caso il recupero del polacco dovesse prolungarsi o risultare incompleto.

"Penso che a prescindere dalle condizioni di Milik, la Juventus interverrà per rinforzare il reparto offensivo", ha proseguito Balzarini, sottolineando come l'incertezza attorno al rientro del centravanti spinga la dirigenza ad esplorare nuove opportunità.

I nomi valutati per il settore avanzato: piacciono Raspadori e Lucca

Fra le ipotesi ci sarebbe la possibilità di un prestito con diritto di riscatto per una punta affidabile e già pronta. Tuttavia, la Juventus potrebbe anche decidere di aspettare gli sviluppi nelle prossime settimane prima di decidere per un rinforzo. Sono diversi i nomi sui quali la società bianconera starebbe lavorando.

Uno su tutti Giacomo Raspadori, che però difficilmente lascerà il Napoli nel mercato di gennaio. Fra l'altro sul giocatore italiano ci sarebbero anche altre società come Atalanta e Roma e questo non agevola un suo approdo a Torino, senza contare che il Napoli difficilmente lo lascerebbe partire in prestito con diritto di riscatto.

Altro nome avvicinato alla società bianconera è quello di Lorenzo Lucca, punta dell'Udinese che sta dimostrando anche la sua bravura in fase realizzativa in questa stagione. Anche qui però non sarà facile convincere l'Udinese a cederlo a gennaio se non per offerte superiori ai 20 milioni di euro. La società bianconera, come già anticipato, potrebbe aspettare gli ultimi giorni di mercato per valutare qualche occasione di mercato in prestito.

La Juventus lavora anche per il settore difensivo

La Juventus ha bisogno di rinforzare nell'immediato soprattutto la difesa, considerando che gli unici centrali a disposizione al momento sono Kalulu e Gatti tenendo conto della scelta della società bianconera di lasciar partire Danilo.

Sono due i nomi sui quali si starebbe lavorando, Fikayo Tomori del Milan e Antonio Silva del Benfica. Per entrambi la società bianconera vorrebbe definire la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto del cartellino per la prossima stagione.