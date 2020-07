La partenza di Miralem Pjanic (direzione Barcellona) rende necessario per la Juventus un investimento nel ruolo di regista. In questa stagione Maurizio Sarri ha dimostrato di saper adattare nel ruolo di regista anche Rodrigo Bentancur. Difficilmente però il centrocampista uruguaiano dalla prossima stagione sarà schierato in quel ruolo, se non in caso di emergenza, in quanto il tecnico toscano ha più volte sottolineato come il classe 1997 in questo momento sia molto efficace come mezzala d'inserimento. Per questo la Juventus potrebbe regalar un nuovo regista a Sarri.

Secondo il Daily Express il giocatore individuato come rinforzo davanti alla difesa sarebbe Jorginho del Chelsea.

Il regista italo-brasiliano conosce perfettamente il gioco di Maurizio Sarri, che lo ha valorizzato al Napoli e lo ha portato la scorsa stagione al Chelsea. I due quindi potrebbero ritrovarsi alla Juventus. Difficile però che la società bianconera possa permettersi un investimento di 45 milioni di euro per il regista, l'idea sarebbe quella di inserire una contropartita tecnica per ridurre l'offerta cash.

Juventus, Ramsey possibile contropartita per arrivare a Jorginho

Secondo il Daily Express, il gallese Ramsey potrebbe essere la contropartita utile per convincere il Chelsea a cedere il regista Jorginho. Il gallese infatti piace molto alla società inglese e andrebbe sicuramente ad arricchire in qualità la mediana della squadra allenata da Frank Lampard.

Allo stesso tempo Jorginho sarebbe considerato un acquisto fondamentale da Sarri per garantire alla sua squadra il definitivo salto di qualità. Il nazionale italiano infatti non avrebbe problemi ad integrarsi nella Juventus in quanto conosce alla perfezione gli schemi tattici del tecnico bianconero.

Negli ultimi giorni Tuttosport ha ipotizzato la possibilità di un "acquisto a rate" di Jorginho da parte della Juventus, con pagamento dilazionato in più anni e un riscatto finale. Un possibile affare che ricorderebbe il trasferimento di Juan Cuadrado dal Chelsea alla Juventus nel 2016

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà necessariamente rinforzare anche il settore avanzato.

Con la probabile partenza di Gonzalo Higuain (potrebbe tornare in Argentina, al River Plate), la società bianconera cerca un'alternativa importante che sappia integrarsi con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il nome individuato sarebbe quello di Milik, in scadenza di contratto a giugno 2021 con il Napoli. Nelle ultime ore però il passaggio dell'ex Ajax alla Juventus si sarebbe complicato per il presunto rifiuto di Bernardeschi di trasferirsi al Napoli. Le due società infatti avrebbero impostato uno scambio alla pari. Bernardeschi però si sarebbe opposto al trasferimento in quanto la società campana non gli garantirebbe i 4 milioni di euro a stagione che attualmente percepisce alla Juventus.