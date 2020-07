In questi giorni diversi media sportivi parlano di un possibile addio di Maurizio Sarri alla Juventus. Molto dipenderà dai risultati che raccoglierà il tecnico toscano in questo finale di stagione, ma intanto arrivano numerose le indiscrezioni di mercato in merito ai possibili candidati alla panchina bianconera. Da Guardiola a Simone Inzaghi, fino ad arrivare a Pochettino.

Secondo l'agente sportivo Alessandro Canovi, ci sarebbe un ulteriore nome da accostare alla Juventus in caso di addio di Maurizio Sarri. Si tratta di Laurent Blanc, tecnico francese da quattro anni senza panchina. Proprio Canovi, ospite nella trasmissione radiofonica 'Maracanà' su Tmw Radio, ha dichiarato: "Secondo me Jorge Mendes sta lavorando per portare Laurent Blanc alla Juventus".

Infatti l'agente sportivo portoghese (conosciuto soprattutto perché cura gli interessi sportivi di Cristiano Ronaldo) gestisce da poco tempo anche la procura dell'ex tecnico del Paris Saint Germain. Proprio la vicinanza dell'agente portoghese alla Juventus potrebbe favorire l'approdo a Torino di Blanc.

Su Laurent Blanc ci sarebbe l'interesse del Valencia

L'ultima esperienza da allenatore è stata dal 2013 al 2016 al Paris Saint Germain, dove è riuscito a conquistare tre campionati francesi, tre coppe di lega francesi, tre supercoppe francesi e due coppe di Francia.

Laurent Blanc potrebbe essere il nome a sorpresa per la Juventus in caso di addio di Maurizio Sarri. Ad affermarlo è Alessandro Canovi, convinto che la recente decisione di Blanc di affidare i suoi interessi sportivi a Jorge Mendes sia propedeutica a un rilancio immediato del francese in una panchina prestigiosa europea.

Di certo, i risultati sportivi parlano a favore dell'ex commissario tecnico della nazionale francese.

Secondo quanto affermato dallo stesso Canovi, a Blanc sarebbe comunque interessato il Valencia.

Le esperienze da allenatore di Laurent Blanc

Abbiamo già parlato dei risultati raccolti sulla panchina del Paris Saint Germain, ma Laurent Blanc aveva vinto un campionato francese, una coppa di lega francese e due supercoppe francesi anche con il Bordeaux fra il 2008 e il 2009.

Dal 2010 al 2012 è stato commissario tecnico della nazionale francese, anche se con i transalpini non è riuscito ad ottenere risultati importanti come invece gli è successo alla guida dei club. Raggiunse infatti i quarti di finale degli Europei 2012, subito dopo rassegnò le dimissioni. Dal 2013 poi passa al Paris Saint Germain, rimanendo nella capitale francese fino al 2016.

In merito a un possibile approdo di Blanc alla Juventus comunque non arrivano conferme da media sportivi italiani. Di certo, qualora Maurizio Sarri dovesse centrare il nono scudetto consecutivo per i bianconeri, pare difficile che possa lasciare Torino la prossima stagione.