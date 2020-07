Il giornalista sportivo Fabio Caressa è intervenuto negli studi di Sky Sport e si è soffermato sulla situazione della Juventus, in particolar modo su due giocatori: Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Sull'argentino (che sarebbe vicino al rinnovo di contratto con la Juventus fino a giugno 2025) ha ribadito che è molto importante per i bianconeri mentre ha voluto dedicare più attenzione al centrocampista offensivo della nazionale italiana. Ha infatti dichiarato: "Il problema di Bernardeschi è il suo ruolo".

Bernardeschi è stato schierato in diversi ruoli

In questa stagione infatti il classe 1994 è stato schierato in diversi ruoli, dall'esterno offensivo alla mezzala, non solo nella Juventus ma anche nella nazionale italiana.

Lo stesso Caressa ha poi aggiunto: "In questo processo di cambi di ruolo non ha acquisito certezze". Certezze che evidentemente aveva alla Fiorentina e non alla Juventus. Per Caressa però il classe 1994 rappresenta una pedina importante per il tecnico della Juventus Maurizio Sarri dal punto di vista tattico.

'Bernardeschi importante perché fa la fase difensiva'

Il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa ha poi proseguito la sua analisi tattica su Federico Bernardeschi elogiando la sua capacità di essere un elemento utile nel dare equilibrio alla squadra di Maurizio Sarri. Ha infatti dichiarato: "Un giocatore importantissimo perché fa tanta fase difensiva ed ha permesso a Sarri di passare all'attuale 4-4-2".

Uno schema che è diventato la vera e propria novità di questa fase della stagione per la Juventus. Prima del lockdown infatti la squadra bianconera ha alternato il 4-3-1-2 (in cui spesso Bernardeschi era il trequartista) e il 4-3-3.

La prestazione di Bernardeschi in Sassuolo-Juventus

Intanto il centrocampista offensivo Federico Bernardeschi è stato uno dei pochi a salvarsi nel match di campionato contro il Sassuolo disputatosi il 15 luglio.

La Juventus infatti è incappata in un 3 a 3 che rimette in discussione lo scudetto. Se l'Inter dovesse vincere contro la Spal questa sera infatti, si porterebbe a -6 a 5 giornate dalla fine. Inoltre i bianconeri lunedì 20 luglio sono chiamati al difficile impegno all'Allianz Stadium contro la Lazio di Simone Inzaghi.

In caso di sconfitta (ma anche se finisse in pareggio) il campionato sarebbe evidentemente riaperto.

La stagione di Bernardeschi

Dopo un'ottima stagione 2018-2019 disputata con Massimiliano Allegri, quella in corso sta mettendo in mostra un giocatore utile alla squadra ma poco incisivo dal punto di vista offensivo. In 33 presenze fin qui maturate con la maglia della Juventus, ha realizzato appena un gol (in Champions League) e due assist (uno in campionato e l'altro in Coppa Italia).