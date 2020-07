Si è da poco concluso il posticipo della trentaduesima giornata di Serie A tra Inter e Torino sul risultato finale di 3-1, con vantaggio iniziale di Belotti per gli ospiti e rimonta nella ripresa firmata da Young, Godin e Lautaro Martinez. Adesso la classifica vede i padroni di casa balzare al secondo posto con 68 punti, alla pari con la Lazio terza e a meno otto lunghezze dalla Juventus capolista. I granata restano a 34 punti, a più cinque sulla zona retrocessione.

In settimana si torna in campo con l'ennesimo turno infrasettimanale di questo periodo e i nerazzurri affronteranno la Spal nel posticipo giovedì, alle ore 21:45, al Mazza di Ferrara.

Il club granata, invece, ospiterà allo stadio Grande Torino il Genoa, in uno scontro salvezza, alle ore 19:30.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, manda in campo il 3-4-1-2, ma tiene fuori alcuni elementi importanti. In difesa non c'è Milan Skriniar, che lascia posto a Diego Godin, sulla destra out Candreva, anche lui in panchina, al suo posto c'è D'Ambrosio. L'esclusione che fa più rumore è quella di Christian Eriksen, in panchina già a Verona, con Borja Valero preferito sulla trequarti. In attacco tandem formato da Lautaro Martinez e Sanchez, visto che Lukaku non è al top della forma. Il tecnico del Torino, Moreno Longo, si affida al 3-5-1-1, con Simone Verdi a supporto di Andrea Belotti.

Nel primo tempo l'Inter parte bene con qualche azione di velocità, pur non creando grossi pericoli dalla parte di Sirigu. E' il Torino, però, a passare in vantaggio con una papera incredibile di Handanovic al 17'. Lo sloveno non trattiene la palla e la lascia lì, a porta sguarnita, con Belotti che deve solo appoggiare in rete.

I nerazzurri provano a reagire con Lautaro Martinez, che si vede parare il suo destro a giro.

Nel secondo tempo l'Inter cambia tutto in pochi minuti. Al 48' arriva il pareggio di Ashley Young su buona sponda di Lautaro Martinez. Dopo soli tre minuti, al 51', arriva anche il vantaggio firmato da Diego Godin, che di testa insacca su ottima sponda di Sanchez.

A differenza di quanto visto a Verona, questa volta la squadra di Conte riesce a mettersi a più due sull'avversario con Lautaro Martinez, che corona una buona prestazione con un tiro da fuori al 61' che si infila alle spalle di Sirigu anche grazie ad una deviazione di Nkoulou. Nel finale ci provano Eriksen e Gagliardini, ma Sirigu è attento ed evita la goleada.

Le pagelle nerazzurre

Queste le pagelle del match appena concluso, relativamente all'Inter:

Handanovic 4: Il Torino passa in vantaggio grazie a una sua papera.

Godin 6,5: Una delle sue migliori prestazioni in nerazzurro. Preziosissimo il suo gol.

De Vrij 6,5: L'olandese tiene come può Belotti, ma sul gol del vantaggio non può nulla visto che la papera di Handanovic è inaspettata.

Bastoni 6: Prestazione sufficiente del giovane centrale.

D'Ambrosio 5,5: Poco incisivo, probabilmente gioca meglio come terzo di difesa a destra.

Brozovic 6,5: Il croato svolge il proprio compito e compie un paio di chiusure decisive.

Gagliardini 5,5: Mai particolarmente incisivo.

Young 6,5: Riapre la partita la partita trovando il gol del pari con un ottimo destro. Non fa particolari sbavature nel resto del match.

Borja Valero 6: Fa quello che può, anche se non è mai pericoloso.

Lautaro Martinez 7,5: Un paio di spunti importanti nel primo tempo, nella ripresa un assist per il pari di Young, il gol del 3-1 e sfiora anche la doppietta.

Sanchez 6,5: Buona prestazione da parte del cileno.