Al Mazza di Ferrara, giovedì 16 luglio alle ore 21:45, si gioca il match che chiuderà la trentatreesima giornata di Serie A tra Spal e Inter. Due squadre in lotta per obiettivi estremamente diversi. I padroni di casa sono in fondo alla classifica e ormai sono sempre più vicini alla retrocessione. Gli ospiti, invece, sono in piena lotta per il secondo posto e cercano il riscatto dopo un periodo sicuramente negativo, arrestatosi con la vittoria interna con il Torino.

Nella gara di andata giocata allo stadio Meazza, successo dei nerazzurri per 2-1, con doppietta di Lautaro Martinez e rete di Valoti.

Le ultime su Spal e Inter

La Spal è sempre più vicina alla retrocessione. I padroni di casa, infatti, sono in fondo alla classifica con 19 punti, a meno undici dal Genoa quartultimo. Un distacco che sembra difficilmente colmabile quando al termine di questo campionato mancano solo sei giornate. Serve una scossa, che non è arrivata in queste settimane. La squadra di Gigi Di Biagio non ha ancora mai vinto da quando è tornata in campo dopo lo stop. I ferraresi vengono da tre sconfitte consecutive, l'ultima in trasferta proprio nello scontro diretto contro il Genoa.

L'Inter è in piena lotta per il secondo posto anche se non viene da un momento brillantissimo. I nerazzurri hanno però dato segnali di ripresa nell'ultimo turno di campionato, battendo il Torino in rimonta 3-1.

Successo importante, che ha permesso alla squadra di Antonio Conte di salire proprio in seconda piazza, raggiungendo la Lazio a quota 68 punti, a più uno sull'Atalanta e a meno otto dalla Juventus capolista. Ora il club meneghino cerca continuità, cosa che è mancata dopo il lockdown.

Probabili formazioni Spal-Inter

Il tecnico della Spal, Gigi Di Biagio, dovrebbe scendere in campo con un classico 4-4-2. La coppia d'attacco sarà formata da Cerri e Petagna, bomber della squadra ferrarese. Gli esterni di centrocampo dovrebbero essere Reca e Strefezza. In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci Missiroli e Dabo.

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, conferma il solito 3-4-1-2 visto nelle ultime partite, anche se molto probabilmente cambierà qualcosa rispetto alla sfida contro il Torino. In avanti conferma per il tandem formato da Sanchez e Lautaro Martinez, con Lukaku che potrebbe tornare disponibile ma dalla panchina. Alle spalle dei due attaccanti chance dal primo minuto per Christian Eriksen, partito dalla panchina nelle ultime due sfide. Gli esterni saranno Candreva e Biraghi, con Brozovic e Gagliardini in mezzo al campo. Potrebbe tornare a disposizione Nicolò Barella, pronto a mettere minuti nelle gambe in vista della partita di Roma.

Spal (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Missiroli, Dabo, D'Alessandro; Cerri, Petagna.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro Martinez, Sanchez.