Questo pomeriggio 25 luglio la Juventus si è allenata alla Continassa per preparare la partita contro la Sampdoria. Nel corso della seduta odierna, Maurizio Sarri ha provato la formazione che schiererà contro i blucerchiati. Il tecnico toscano confermerà il 4-3-3 e in attacco confermerà il tridente formato da Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo. La Juventus ha qualche problema in attacco vista l'assenza di Douglas Costa. Ma il dubbio più grande in vista del match di domani sera riguarda soprattutto il centrocampo. Infatti, il dubbio riguarda Miralem Pjanic, Aaron Ramsey e Blaise Matuidi. I tre centrocampisti sono in ballottaggio per completare la mediana della Juventus con i titolari Bentancur e Rabiot.

Dubbi a centrocampo per la Juventus

Nelle ultime partite, Miralem Pjanic non ha giocato e Maurizio Sarri gli ha spesso preferito Aaron Ramsey. Quest'oggi, il tecnico della Juventus ha spiegato perché il numero 5 juventino non è stato preso in considerazione nelle ultime partite: "Ha fatto 46 partite, mi sembra che si sia visto parecchio quest'anno". Inoltre, Sarri ha spiegato che Lazio e Udinese sono squadre molto fisiche e per questo motivo ha preferito non far giocare Pjanic.

Il numero 5 juventino è alle prese con un piccolo problema fisico e pian piano sta rientrando in gruppo, ma resta ancora da capire se sarà della partita oppure no. Per questo motivo contro la Samp mister Sarri potrebbe confermare Ramsey o Matuidi tra i titolari e dunque Pjanic potrebbe partire dalla panchina.

Sarri conta di recuperare Higuain

Per la gara contro la Sampdoria, la Juventus non avrà a disposizione Douglas Costa, quindi le scelte saranno obbligate e Sarri confermerà Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Il tecnico toscano a però, spera di poter recuperare Gonzalo Higuain per poter avere un'alternativa da schierare a gara in corso.

Nella seduta di oggi, il Pipita ha ripreso parzialmente a lavorare in gruppo e solo domani 26 luglio si capirà se sarà tra i convocati oppure no.

La Juventus punterà su Bonucci

La Juventus, nella gara contro la Sampdoria, ritroverà Leonardo Bonucci che sarà nuovamente tra i titolari. Il numero 19 juventino aveva saltato la sfida contro l'Udinese poiché squalificato.

Adesso Bonucci tornerà a guidare la difesa bianconera e al suo fianco avrà Matthijs De Ligt, mentre sulle fasce dovrebbe toccare a Cuadrado e Alex Sandro. Il numero 12 juventino, però, è in ballottaggio con Danilo visto che a Udine è apparso un po' stanco.

Inoltre, la nei prossimi giorni la Juventus ritroverà Mattia De Sciglio che si era fatto male qualche settimana fa. Sempre in difesa Sarri spera di ritrovare anche Chiellini che ha ripreso a correre.