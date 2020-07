La Juventus, nella giornata di ieri 24 luglio, ha perso Douglas Costa che starà fuori per diverse settimane. Il brasiliano, da quando è a Torino, ha giocato davvero pochissimo. Infatti, Douglas Costa nei suoi tre anni alla Juventus è stato fermo per 300 giorni e Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri hanno potuto contare su di lui davvero per pochissimo tempo. Per questo motivo, i bianconeri saranno costretti a fare dei ragionamenti intorno al loro numero 11 in vista della prossima stagione. Infatti, la permanenza a Torino di Douglas Costa è tutt'altro che scontata e la società sarebbe intenzionata a venderlo, anche perché il giocatore ha un ingaggio di 12 milioni lordi.

Fabio Paratici, dalla partenza del brasiliano, vorrebbe incassare 40/50 milioni di euro.

La Juventus riflette sul futuro del suo numero 11

I bianconeri, nelle prossime settimane, dovrà fare a meno di Douglas Costa. Il brasiliano, nel match contro l'Udinese, ha riportato una lesione di secondo grado all'adduttore della coscia destra. Il numero 11 bianconero salterà certamente la gara contro il Lione ed è a rischio anche per gli eventuali quarti della Champions League. Infatti, se la Juventus dovesse proseguire il suo cammino europeo quasi certamente non dovrebbe avere a disposizione Douglas Costa. Il brasiliano potrebbe rientrare solo per un'ipotetica finale di Champions League. Dunque, questo è un bel problema per la Juventus che deve fare ancora i conti sulla fragilità fisica del brasiliano.

In tre stagione Douglas Costa ha collezionato una lunga serie di infortuni e quando è stato a disposizione i suoi numeri non sono stati dei migliori. Il brasiliano segna poco e ha un rendimento molto altalenante, perciò è possibile che a fine anno le strade della Juventus e dell'ex Bayern si possano separare.

I bianconeri comunque da una sua cessione vorrebbe incassare una buona cifra da reinvestire sul mercato. In ogni caso nel ruolo del brasiliano, la Juventus ha messo a segno già un bel colpo e si tratta di Dejan Kulusevski.

Anche Ramsey è in uscita

La Juventus, per la prossima stagione, starebbe pensando non solo alla cessione di Douglas Costa.

Infatti, i bianconeri potrebbero privarsi anche di alcuni giocatori che fino ad ora hanno reso al di sotto delle aspettative. Uno di questi potrebbe essere Aaron Ramsey. Il numero 8 juventino potrebbe avere molto mercato in Premier League, perciò non è da escludere che di fronte ad una buona offerta la Juventus non decida di cedere Ramsey. La cessione del centrocampista gallese potrebbe consentire alla società bianconera di fare anche una buona plusvalenza visto che la scorsa estate è stato acquistato a parametro zero.