Questa mattina 7 luglio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per partire alla volta di Milano. Sul pullman che sta portando i bianconeri in Lombardia ci sono anche Giorgio Chiellini e Alex Sandro. Entrambi sono stati convocati da Maurizio Sarri e stasera saranno in panchina. Contro il Milan, il tecnico della Juventus confermerà il 4-3-3 e per sostituire gli squalificati Matthijs de Ligt e Paulo Dybala si affiderà a Daniele Rugani e Gonzalo Higuain. Per il resto, invece, non dovrebbero esserci grandi novità di formazione e l'allenatore toscano confermerà gran parte degli uomini visti nelle ultime partite.

La Juventus non farà molto turnover

In questa fase così intensa della stagione, Maurizio Sarri sembra aver scovato il giusto assetto per la sua Juventus. Il tecnico toscano ha trovato la formula giusta nel 4-3-3 e in modo particolare l'inserimento, nel tridente offensivo, di Federico Bernardeschi garantisce alla Juventus un ottimo bilanciamento sia in fase avanzata che in fase difensiva. Per questo motivo, il numero 33 juventino, questa sera, sarà in campo dal primo minuto insieme a Cristiano Ronaldo. Con loro, però, non ci sarà Paulo Dybala che sarà squalificato e il suo posto verrà preso da Gonzalo Higuain. Mentre Douglas Costa partirà dalla panchina. Alle spalle del tridente della Juventus agirà il centrocampo a tre che dovrebbe essere composto da Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic e Adrien Rabiot.

Alla vigilia del match contro il Milan, si era anche ipotizzato un turno di riposo per il numero 5 juventino, ma alla fine Sarri sembra intenzionato a non fare esperimenti. Perciò sia Matuidi che Ramsey saranno due possibili opzioni da inserire a gara in corso. Anche indifesa non dovrebbero esserci particolari novità visto che Daniele Rugani sembra essere il prescelto per prendere il posto di Matthijs de Ligt.

Per il resto, la Juventus confermerà il pacchetto arretrato visto nelle ultime sfide. Accanto a Daniele Rugani agirà Leonardo Bonucci, mentre sulle fasce di sarà spazio per Juan Cuadrado e Danilo. In ogni caso, Sarri comunicherà le sue scelte alla squadra solo nella riunione tecnica che si terrà intorno alle 19:30.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Danilo, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.

I convocati della Juventus

Questa sera, la Juventus non avrà a disposizione gli squalificati de Ligt e Dybala, ma ritroverà Chiellini e Alex Sandro. Il Capitano era fermo da diversi mesi, mentre il brasiliano è riuscito a recuperare prima del tempo dal problema al ginocchio accusato nella finale di Coppa Italia. Ecco l'elenco completo dei convocati della Juventus per la gara contro il Milan: Szczesny, Buffon, Pinsoglio, Cuadrado, Alex Sandro, Danilo, Coccolo, Chiellini, Rugani, Bonucci, Pjanic, Ramsey, Rabiot, Bentancur, Matuidi, Muratore, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi, Higuain, Douglas Costa, Olivieri e Vrioni.