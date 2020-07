La Juventus si è già lasciata alle spalle la gara contro il Torino e i bianconeri hanno rivolto le loro attenzioni in vista del match il Milan. Infatti, stamani 5 luglio, la squadra si è ritrovata alla Continassa per preparare la sfida contro i rossoneri. Per questa gara Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Matthijs de Ligt e Paulo Dybala. Ma per il tecnico della Juventus, questa mattina, sono arrivate ottime notizie. Infatti, lo staff bianconero ha ritrovato Giorgio Chiellini e Alex Sandro che hanno ripreso ad allenarsi in gruppo.

La Juventus può sorridere

Questa mattina, la Juventus ha avuto due ottime notizie visto che Giorgio Chiellini e Alex Sandro sono tornati a disposizione di Maurizio Sarri.

Questi due recuperi sono fondamentali per i bianconeri anche perché, nelle ultime settimane, il tecnico toscano in difesa ha avuto un po' di emergenza soprattutto sulla corsia di sinistra. Infatti, oltre ad Alex Sandro la Juventus ha dovuto fare a meno anche di Mattia De Sciglio. Quest'ultimo è ancora fermo ai box, mentre il brasiliano si è ristabilito dopo il problema al ginocchio accusato nella finale di Coppa Italia. Dunque, non è da escludere che Alex Sandro, contro il Milan, possa riprendere il suo posto nella difesa bianconera. Ovviamente, Sarri farà tutte le valutazioni del caso solo nella giornata di domani e di certo non vorrà correre nessun rischio. Perciò se il numero 12 juventino non dovesse essere al top partirebbe dalla panchina, e dal primo minuto a San Siro si rivedrebbe Danilo.

Martedì, però, la Juventus non avrà a disposizione Matthijs de Ligt che sarà squalificato. Al suo posto, con ogni probabilità, giocherà Daniele Rugani, anche perché Giorgio Chiellini è appena rientrato in gruppo e la sensazione è che difficilmente possa essere titolare contro il Milan. In queste settimane, il numero 3 bianconero ha fatto un lavoro di riatletizzazione e adesso dovrà ritrovare il ritmo partita.

Lunedì 6 luglio la Juventus si allenerà al pomeriggio

Domani lunedì 6 luglio, per la Juventus sarà già vigilia del match contro il Milan. Per questo motivo, la squadra sarà alla Continassa per svolgere una seduta pomeridiana. Nel corso dell'allenamento di domani, Maurizio Sarri inizierà a fare alcune prove di formazione e dovrà decidere con chi sostituirà lo squalificato Dybala.

Al suo posto quasi certamente, ci sarà Gonzalo Higuain. Il Pipita affiancherà Cristiano Ronaldo e insieme a loro toccherà a uno fra Federico Bernardeschi e Douglas Costa. Il numero 33 juventino è un giocatore molto importante per la Juventus perché riesce a garantire i giusti equilibri, per questo motivo sembra in leggero vantaggio sul brasiliano. In ogni caso Sarri scioglierà tutti i nodi di formazione a ridosso del match contro il Milan.