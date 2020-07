In questi giorni a dominare le prime pagine dei media sportivi è la situazione panchina in casa Juventus. L'ennesima batosta dei bianconeri contro l'Udinese alla 'Dacia Arena' non dovrebbe complicare il cammino degli uomini di Sarri verso la vittoria del campionato, il nono consecutivo. Nonostante questo gran parte dei tifosi juventini nelle scorse ore si sono scagliati contro il tecnico toscano, reo di non aver dato un'identità e un gioco alla squadra.

A difendere a spada tratta Maurizio Sarri ci ha pensato il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi, che ha dedicato un paio di post su Twitter al tecnico toscano.

Uno di questi è servito ad esaltare Cristiano Ronaldo, sottolineando come il portoghese abbia segnato più gol in campionato rispetto alla scorsa stagione (30 gol finora, contro i 21 dell'annata calcistica 2018-2019). Proprio i miglioramenti di CR7 in fase realizzativa, secondo Pistocchi, sono un merito di Maurizio Sarri, che da questo punto di vista ha vinto ampiamente il confronto con Massimiliano Allegri.

Pistocchi si è poi soffermato sull'opinione pubblica, molto spesso negativa nei confronti del tecnico toscano, tirando in ballo i giocatori.

'La casta usa la stampa per influenzare negativamente opinione pubblica'

Pistocchi nel suo tweet esordisce raccontando una frase che in passato gli era stata detta da Arrigo Sacchi: 'Non sono uno di loro, non sono stato giocatore, nel loro mondo non mi accetteranno mai: per loro, sarò sempre un intruso'.

Questo è l'incipit del post che il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha utilizzato per descrivere la situazione che starebbe a suo avviso vivendo Maurizio Sarri alla Juventus. Sempre nello stesso tweet Pistocchi ha aggiunto: "La casta usa la stampa per fare a Sarri quello che hanno sempre fatto con Sacchi, influenzare negativamente l’opinione pubblica".

Secondo il giornalista sportivo quindi sarebbe un ristretto gruppo di giocatori ad influenzare la stampa nei giudizi verso il tecnico toscano.

Un tweet che però ha trovato la risposta polemica di molti follower del giornalista sportivo.

Un giorno ASacchi mi disse:”Non sono uno di loro, non sono stato giocatore, nel loro “mondo”non mi accetteranno mai: per loro, sarò sempre un intruso” La casta usa la stampa per fare a Sarri quello che hanno sempre fatto con Sacchi, influenzare negativamente l’opinione pubblica pic.twitter.com/7t6Xk5BouB — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) July 23, 2020

La risposta dei follower al tweet di Pistocchi

Un utente di Twitter ha scritto: "Sacchi ha perso un mondiale contro il peggior Brasile della storia e Sarri è riuscito nell’impresa di perdere 5 partite guidando la corazzata bianconera.

Forse non é il sistema.". Non è mancata la replica di Pistocchi che ha risposto: "Sacchi in nazionale ha la miglior percentuale di vittorie di tutti, Sarri dopo l’Europa League vincerà lo Scudetto. Spiace".

Un altro utente invece, in maniera più pacata, gli ha scritto: "Scusami Maurizio, io ti seguo e anche se spesso non sono d’accordo con la tua idea di calcio ti rispetto, ma dire che Sarri vincerà lo scudetto dai, l’avremmo vinto anche io e te".