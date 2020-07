La partite continue, i tanti cartellini e gli infortunati stanno creando non pochi problemi alle squadre di Serie A, sempre più alle prese con infortunati e squalificati. Gli allenatori ogni giorno guardano le proprie rose sempre più ridotte in questo lungo tour de force che porterà i club a giocare ancora tre volte nella prossima settimana. Il giudice sportivo ferma Castrovilli e Lazzari nella Fiorentina e nella Lazio, oltre che i milanisti Bennacer e Hernandez per la prossima giornata.

Gli infortunati e gli squalificati della 36ª giornata di Serie A

Una delle partite più interessanti di questa 36ª giornata di Serie A sarà Milan-Atalanta, sfida tra due delle squadre più in forma del torneo.

Peccato che Pioli, appena confermato sulla panchina rossonera, non potrà schierare gli squalificati Hernandez e Bennacer e gli infortunati Duarte, Castillejo, Musacchio e Romagnoli. Sorride Gasperini che dovrebbe recuperare anche l’acciaccato Palomino e avere tutta la rosa a disposizione. Problemi in arrivo in Brescia-Parma, match che non ha più nulla da dire in classifica vista la retrocessione matematica delle rondinelle e la salvezza già acquisita dai ducali. Lopez dovrà fare a meno di Sabelli, Bisoli, Skrabb e Cistana, D’Aversa non potrà inserire in formazione Brugman, Cornelius, Gagliolo, Hernani e Scozzarella, ma spera di recuperare Kucka.

Molto più importante sarà Genoa-Inter, con il Grifone che dopo la vittoria nel derby tiene a distanza il Lecce e al momento sarebbe salvo, e i nerazzurri che non possono sbagliare per non consegnare lo Scudetto alla Juventus.

Lerager, Radovanivic, Sturaro, Romero e Sanabria saranno gli indisponibili di Nicola; Barella, Sensi, Vecino, De Vrij, quelli di Conte. Napoli-Sassuolo mette in palio punti pesanti per gli azzurri in ottica Europa League, Gattuso perde per infortunio Ospina e Llorente, De Zerbi volerà in Campania non potendo contare su Bourabia, Romagna, Boga, Defrel e Obiang.

Cinque assenze in totale, tutte per infortunio, in Bologna-Lecce, si tratta di Bani, Tomiyasu, Schouten, Rossettini e Deiola.

Gli altri assenti della prossima giornata di Serie A

Avvicinamento alla sfida Cagliari-Udinese decisamente sfortunato per Gotti, che ha battuto poche ore fa la Juve, e Zenga. Out nei sardi Nainggolan, Pavoletti, Oliva e Pellegrini, mentre nell'Udinese non ci saranno Troost-Ekogn, Teodorczyk, Jajalo, Prodl, Mandragora e Walace, resta in dubbio Lasagna.

Roma-Fiorentina è fondamentale per i giallorossi per blindare il posto in Europa, anche se Fonseca per questa sfida dovrà rinunciare a Ibanez, Santon, Fazio, Mirante e Under. Dall'altra parte della barricata squalificato Castrovilli e infortunato Benassi. In Spal-Torino la lista degli assenti comprende Bonifazi, Castro, Sala, Berisha, Cerri, De Silvestri e Baselli, mentre quella di Verona-Lazio conta Dawidowicz, Kumbulla, Pazzini, Adjapong, Lazzari, Radu, Lucas Leiva, Lulic e anche Acerbi non è al meglio.

Chiudiamo il nostro resoconto sugli infortunati e gli squalificati della 36ª giornata di Serie A con Juventus-Sampdoria che potrebbe essere la partita della matematica vittoria dello Scudetto da parte dei bianconeri.

Per firmare il titolo numero 9 basterà vincere, ma Sarri dovrà farlo senza De Sciglio, Khedira e probabilmente Higuain e Chiellini. La Sampdoria, già salva da un paio di turni, non potrà schierare Colley e Vieira squalificati e forse Ekdal, uscito malconcio dal derby della Lanterna di mercoledì sera.