La Juventus durante il Calciomercato estivo potrebbe effettuare diverse cessioni. Sono tanti infatti i giocatori che potrebbero lasciare Torino: da Khedira a Matuidi, fino ad arrivare a Ramsey, Bernardeschi ed Higuain. Possibili partenze potrebbero riguardare la difesa, a tal proposito i principali indiziati a trasferirsi sono il difensore centrale Daniele Rugani ed il terzino destro Mattia De Sciglio. Il centrale toscano ha giocato titolare nel match contro l'Udinese il 23 luglio, con la Juventus che ha rimediato l'ennesima sconfitta stagionale. Il classe 1994 potrebbe essere utilizzato come possibile carta per arrivare al centrocampista offensivo Federico Chiesa.

Juventus, Rugani potrebbe finire alla Fiorentina

Con il probabile cessione di Milenkovic (piace in Premier League), la Fiorentina è alla ricerca di un centrale e Rugani potrebbe risultare un rinforzo importante. Valutato circa 20 milioni di euro, permetterebbe alla Juventus di risparmiare una discreta somma qualora decidesse di investire sul classe 1997. Anche De Sciglio è sul piede di partenza, considerando che a fine stagione rientrerà Luca Pellegrini dal prestito al Cagliari. Il terzino sinistro dovrebbe infatti rimanere come prima alternativa di Alex Sandro, mentre sulla fascia opposta Cuadrado si alternerà con Danilo.

Juventus, De Sciglio possibile contropartita per Milik

Secondo Tuttosport, Rugani e De Sciglio potrebbero lasciare la Juventus a fine stagione.

Se per Rugani la destinazione probabile sembrerebbe essere la Fiorentina, per il terzino destro potrebbe definirsi un trasferimento al Napoli. L'ex Milan è apprezzato in particolar modo dal tecnico Gennaro Gattuso e potrebbe arrivare come principale alternativa di Mario Rui o Di Lorenzo grazie alla sua duttilità.

Il classe 1992 potrebbe essere utilizzato dalla Juventus come possibile contropartita per arrivare alla punta Arkadius Milik. Valutato circa 40 milioni di euro, in tal caso la Juventus potrebbe inserire De Sciglio più un conguaglio da 20 milioni per definire il passaggio dell'ex Ajax a Torino.

Le altre possibili cessioni

Abbiamo parlato ad inizio articolo delle possibili cessioni della Juventus. A centrocampo ci ha attendiamo una piccola rivoluzione, iniziata già a giugno con lo scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona. Khedira invece potrebbe tornare in Bundesliga mentre Matuidi potrebbe rientrare nell'affare Aouar fra Lione e Juventus.Per Bernardeschi invece non è esclusa una nuova esperienza professionale in Premier League così come per Douglas Costa, che piace molto al Manchester City di Guardiola. Infine Higuain potrebbe tornare in Argentina, al River Plate.