Questa volta l'Inter non sbaglia. A San Siro la squadra di Conte si diverte giocando e segnando sei reti che non lasciano scampo a un Brescia in grossa difficoltà soprattutto in fase difensiva.

L'Inter di Antonio Conte sembra essere tornata, dopo le due prestazioni opache contro il Sassuolo e il Parma. Eppure la partita contro il Brescia stava per prendere tutta un'altra direzione. La prima vera occasione da goal ce l'ha avuta proprio la squadra ospite con Donnarumma, il cui tiro però è finito alto sopra la traversa. Brivido iniziale per l'Inter che, però, poi si sveglia e riesce a vincere con punteggio tennistico: 6-0.

La squadra milanese consolida il terzo posto in classifica, mantenendo il passo di Juve e Lazio.

Il festival dei goal, l'Inter ne segna sei

Tutto troppo facile per l'Inter. Dopo solo 5 minuti di gioco il destro al volo di Young su un cross perfetto di Sanchez dà il via alla goleada nerazzurra. Il raddoppio, al 20° minuto, è firmato Alexis Sanchez, tornato titolare dopo il lungo stop per infortunio. Il suo goal arriva su calcio di rigore conquistato da uno scatenato Moses, uno dei migliori. Al 45° c'è tempo anche per il terzo goal di D'Ambrosio che, sul secondo palo, si fa trovare pronto e mette in rete una bella pennellata di Young.

Nella ripresa arriva la gioia anche per Gagliardini, che si riscatta dopo il brutto errore contro il Sassuolo che era costato la vittoria all'Inter.

Al 7° minuto, proprio nella stessa porta, incorna perfettamente la punizione dal limite dell'area di Sanchez. Ma l'Inter non si ferma e continua a produrre un ottimo gioco. Negli ultimi minuti c'è spazio anche per il goal del neo-entrato Eriksen, che ribatte in porta il tiro di Lukaku respinto dal portiere del Brescia.

Infine all'89° minuto Candreva decreta la fine del match con un sinistro da fuori.

Notte nera per il Brescia

La vittoria per 6-0 dell'Inter ha nascosto completamente il Brescia, quasi mai entrato in partita. La squadra di Lopez ha iniziato il match con il piede giusto. Subito grande palla goal per Donnarumma al 3° minuto.

L'attaccante, però, spara alto sopra la traversa. Unica fiammata di una serata da dimenticare.

Nella ripresa alcuni guizzi di Torregrossa servono a poco. Con questi presupposti la salvezza si allontana sempre di più.

L'Inter ritrova Sanchez

Antonio Conte può sorridere. L'allenatore ha ritrovato la sua Inter, il bel gioco e, soprattutto, un nuovo protagonista: Alexis Sanchez. Il cileno si è fatto trovare pronto. Conte lo schiera titolare per far riposare Lukaku e lui non delude. In una sola serata mette a segno il secondo goal su calcio di rigore e due assist, uno a Young per il vantaggio e uno a Gagliardini per il quarto goal. Sanchez non segnava in campionato dalla partita contro la Sampdoria di settembre.

Anche in quel caso fu schierato titolare assieme a Lautaro.