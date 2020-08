Una sconfitta pesante come quella contro il Bayern Monaco non può lasciare indifferenti. A Barcellona, infatti, dopo il 2-8 subito ai quarti di finale dai tedeschi si preparano ad avviare una rivoluzione che molto probabilmente non riguarderà solo l'allenatore, ma anche alcuni dirigenti e calciatori. Quique Setien, il tecnico attuale, è destinato a fare le valigie. La sua esperienza sulla panchina blaugrana è durata appena otto mesi, durante i quali non è riuscito a portare a casa alcun trofeo. Secondo Mundo Deportivo, tra i candidati alla sua sostituzione ci sarebbe Ronald Koeman, Ct dell'Olanda.

Si tratterebbe di un ritorno nel club dove ha militato come calciatore tra il 1989 e il 1995, segnando tra le altre cose il gol decisivo nella finale di Coppa Campioni del 1992 contro la Sampdoria. Inizialmente i nomi più accreditati per il dopo-Setien sembravano essere quelli di Pochettino e Xavi (ex centrocampista del Barça) ma poi sarebbe spuntato anche il nome del commissario tecnico della nazionale olandese che non ha mai nascosto il suo desiderio di allenare un giorno i blaugrana. Koeman però ha già un contratto per guidare la selezione dei Paesi Bassi fino ai campionati europei del 2021, ma nonostante ciò sembra che i vertici del Barcellona lo considerino il tecnico più adatto al quale affidare il rilancio della squadra.

Barcellona: la rivoluzione dovrebbe riguardare anche i dirigenti

Non solo l'allenatore, ma anche una parte dello staff tecnico e manageriale sembra destinato a cambiare dopo la debacle di Champions League. Il presidente Josep Maria Bartomeu ha convocato per lunedì 17 agosto una Giunta direttiva durante la quale dovrebbero arrivare le prime decisioni del patron dopo la cocente eliminazione dalla Champions League.

Si pensa che le elezioni presidenziali - già in programma per il 2021 - possano essere anticipate di alcuni mesi. Inoltre potrebbero essere sollevati dall'incarico il segretario tecnico Eric Abidal e l'amministratore delegato Oscar Grau.

Verso l'addio di alcuni senatori e c'è ancora l'interrogativo Messi

Bartomeu avrebbe intenzione di cambiare anche l'organico per far partire un nuovo ciclo e salutare alcuni senatori. Tra i giocatori che potrebbero lasciare Barcellona ci sarebbero anche nomi importanti come Piqué, Suarez, Vidal, Rakitic, Busquets e Jordi Alba. Inoltre sarebbero a rischio anche due calciatori che, nonostante siano arrivati in Catalogna da poco tempo, non hanno mai convinto fino in fondo, ovvero Dembélé e Griezmann. Infine c'è il capitano, Lionel Messi. Nel suo caso, le intenzioni della società sarebbero quelle di confermarlo, ma finora non è ancora arrivata la fumata bianca per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021.

Novità video - Barcellona, Koeman in corsa per la panchina Clicca per vedere

Intanto continuano a circolare voci sull'Inter del Gruppo Suning che vorrebbe provare a portarlo a Milano. La sensazione è che alla fine prevarrà la volontà del campione argentino.