La Juventus, nelle prossime settimane, cercherà di accontentare Andrea Pirlo per regalargli una rosa altamente competitiva. L'obiettivo dei bianconeri è quello di cambiare diversi elementi della squadra abbassando l'età media.

In particolare, secondo alcune indiscrezioni, Andrea Pirlo non sarebbe del tutto convinto della conferma di tre dei suoi quattro terzini. Infatti, Mattia De Sciglio, Danilo e un po' a sorpresa anche Alex Sandro rischierebbero di partire. A quel punto la Juventus dovrebbe acquistare almeno altri due esterni di difesa. A completare il pacchetto dei terzini potrebbe esserci Luca Pellegrini, che è rientrato dal prestito al Cagliari.

Dunque, bisognerà monitorare con molta attenzione le possibili offerte che arriveranno soprattutto per De Sciglio e Alex Sandro, mentre la cessione di Danilo appare un po' più complicata. Il numero 13 bianconero pesa a bilancio per circa 30 milioni e sembra difficile che per lui arrivi un'offerta così elevata.

Pellegrini è già a Torino

Nella rosa della Juventus per la stagione 2020/2021 potrebbe esserci spazio anche per Luca Pellegrini. Il terzino classe '99 è rientrato dal prestito al Cagliari e adesso cercherà di giocarsi le sue chance per restare alla corte di Andrea Pirlo. Questa mattina, domenica 16 agosto, Luca Pellegrini ha condiviso una Instagram Stories nella quale ha rivelato di essere già a Torino.

Infatti, i giocatori della Juventus che lo riterranno opportuno dal 17 luglio potranno presentarsi alla Continassa su base volontaria. Chissà che Pellegrini non scelga già di mettersi al lavoro in vista della prossima stagione. In ogni caso il ragazzo è già a Torino in attesa di lavorare sul campo con Andrea Pirlo.

Il punto sull'attacco della Juventus

Oltre a rinforzare la difesa, la Juventus probabilmente interverrà sul mercato anche per l'attacco. Infatti, Gonzalo Higuain sarebbe in uscita e i bianconeri starebbero cercando un suo sostituto. Da alcuni mesi alla Juventus viene accostato il nome di Milik, ma adesso le sue quotazioni sarebbero in ribasso.

Il polacco piaceva soprattutto a Sarri e adesso con Pirlo si starebbero valutando altri profili. Anche sulla stampa polacca si parla del fatto che Milik adesso non sarebbe più una priorità della Juventus e questo avvicinerebbe l'attaccante classe '94 alla Roma.

Gli altri nomi al vaglio della Juventus per rinforzare l'attacco sono quelli di Lacazette, Morata e Jimenez.