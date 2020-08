La dirigenza interista è all'opera per accontentare Antonio Conte. Soprattutto il centrocampo sembrerebbe essere il reparto a cui il tecnico salentino tiene maggiormente per questo mercato. Stando alle indiscrezioni, uno tra N'Golo Kanté e Thomas Partey potrebbe vestire la casacca nerazzurra. Il nome in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte è quello del forte centrocampista del Chelsea. Il calciatore, già allenato da Conte, potrebbe far parte di un centrocampo davvero eccellente insieme a Nicolò Barella, già in forza ai nerazzurri, e magari pure Arturo Vidal, altro elemento che piace alla società interista.

Sia per quanto riguarda Kanté che per quel che concerne Thomas, la somma da spendere per l'Inter si potrebbe aggirare su una cifra molto vicina ai 50 milioni di euro. I dirigenti nerazzurri avrebbero tutte le intenzioni di accontentare il loro allenatore.

Kanté o Thomas, uno di loro potrebbe arrivare all'Inter

Antonio Conte starebbe accarezzando l'idea di poter avere a disposizione il centrocampo dei suoi sogni. Una linea mediana che rappresenterebbe un mix di tecnica, corsa, esperienza e personalità. Nicolò Barella fa già parte della rosa nerazzurra, N'Golo Kantè e Arturo Vidal potrebbero farne parte a breve. Il centrocampista del Chelsea è sempre stato un pallino di Antonio Conte, ma non sarà sicuramente facile e veloce arrivare a Kanté, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto economico.

Per reperire la somma necessaria per portare il francese in nerazzurro potrebbe essere sacrificato qualche calciatore importante, gli indizi farebbero pensare a Marcelo Brozovic e a Milan Skriniar. Una cessione di questo tipo consentirebbe ai dirigenti nerazzurri di poter avviare una concreta trattativa con il Chelsea per il centrocampista, tra l'altro non particolarmente apprezzato dal tecnico Frank Lampard.

La prima alternativa a Kanté sembrerebbe essere Thomas Partey dell'Atletico Madrid, anch'esso gradito dal tecnico salentino Antonio Conte. L'impressione è che per poter arrivare a uno dei due calciatori l'Inter debba spendere una cifra molto vicina ai 50 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra valuterà in maniera attenta l'opportunità di acquistare o meno i calciatori richiesti dal tecnico.

Riguardo all'altro tassello mancante, vale a dire Arturo Vidal, la speranza è che il calciatore cileno si possa liberare a zero con il Barcellona, poi sarà eventualmente il momento di cercare un accordo col suo procuratore sull'ingaggio.