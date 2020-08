L'Inter potrebbe attuare diversi cambiamenti a centrocampo in vista della prossima stagione. I settori che hanno più dato garanzie negli ultimi mesi infatti sono stati la difesa e l'attacco. Il tecnico Antonio Conte sarebbe convinto che per fare il definitivo salto di qualità sia necessario portare esperienza internazionale sulla mediana. Sarà però importante intanto cedere alcuni giocatori per finanziare alcuni investimenti, considerando che l'Inter ha acquistato in maniera definitiva sia Barella che Sensi. Per questo Marotta starebbe attendendo offerte per Marcelo Brozovic, Milan Skriniar, ma anche per Matias Vecino e Roberto Gagliardini.

Tutti giocatori che sarebbero considerati cedibili dalla società nerazzurra.

A questi però potrebbe aggiungersi anche un altro centrocampista. Si tratta di Christian Eriksen, arrivato con gli squilli di tromba a gennaio, ma che sembra aver fatto fatica a incidere nella squadra nerazzurra. Il 3-5-2 di Conte almeno fino ad adesso non lo ha valorizzato, per questo secondo La Gazzetta dello Sport l'Inter potrebbe ascoltare offerte importanti per il danese.

Inter, Eriksen non sarebbe incedibile

L'Inter potrebbe aprire alla cessione di Christian Eriksen. Il rendimento non eccezionale del danese nei suoi primi sette mesi in nerazzurro potrebbe portare la società a considerare una sua cessione. L'Inter potrebbe accettare un'offerta di almeno 50 milioni di euro, soldi che tornerebbero utili per arrivare a un nuovo mediano di qualità.

Arturo Vidal è solo uno dei giocatori accostati negli ultimi giorni alla società nerazzurra. Piacciono inoltre N'Golo Kanté, valutato circa 50 milioni di euro dal Chelsea, Tanguy Ndombele (stessa valutazione del nazionale francese) e Thomas Partey dell'Atletico Madrid. Quest'ultimo potrebbe essere ceduto per una somma vicina ai 40 milioni di euro.

Le possibili cessioni di Skriniar e Brozovic

A proposito di Skriniar, il centrale slovacco potrebbe essere scambiato con il Tottenham per arrivare al centrocampista francese Tanguy Ndombele.

Sembra avere più mercato invece il mediano croato Marcelo Brozovic, che piace al Bayern Monaco ma anche al Real Madrid.

Il tecnico Zidane infatti starebbe cercando un'alternativa al brasiliano Casemiro e il croato potrebbe essere una possibilità concreta per gli spagnoli. Il Real potrebbe offrire un giocatore per attutire l'esborso cash da presentare all'Inter. Si tratterebbe dell'esterno sinistro Reguilón, protagonista nella vittoria del Siviglia in finale di Europa League proprio contro la squadra nerazzurra. Il classe 1996 infatti è rientrato a Madrid dopo il prestito nella squadra andalusa.