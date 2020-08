Il Manchester United potrebbe fare acquisti in Italia nel prossimo calciomercato estivo. Da tempo si parla di un possibile interesse degli inglesi per Paulo Dybala, lo United però avrebbe individuato altri due rinforzi nella rosa bianconera. Si tratta del terzino sinistro Alex Sandro e del centrocampista offensivo Douglas Costa. A parlarne è il sito sportivo Calciomercato.com, che scrive di una possibile offerta dello United da 80 milioni di euro complessive per i due. Una somma importante, che potrebbe sistemare le finanze bianconere, dando al via al progetto di rinnovamento della rosa bianconera che vorrebbe avviare la dirigenza.

Entrambi i brasiliani pesano molto anche dal punto di vista del monte ingaggi, il terzino guadagna quasi 5 milioni di euro, mentre l'ex Bayern un milione di euro in più.

Juventus, lo United potrebbe presentare un'offerta per Alex Sandro e Douglas Costa

80 milioni di euro sarebbe la somma che la Juventus potrebbe ricevere grazie alle cessioni di Alex Sandro e Douglas Costa. Il Manchester United sembra infatti pronto a "fare spesa" in Italia rinforzando in particolar modo la fascia mancina. Riguardo al centrocampista offensivo ex Bayern si parla da tempo di una sua possibile cessione, mentre la possibile partenza di Alex Sandro sarebbe considerata solo in caso di offerta importante. La somma proposta dallo United alla Juventus potrebbe convincere la società bianconera, che poi potrebbe sostituire Alex Sandro con Emerson Palmieri del Chelsea.

Inoltre il nuovo tecnico della Juventus Andrea Pirlo valuterà da vicino anche Luca Pellegrini, al rientro dal prestito al Cagliari. Per quanto riguarda invece il possibile sostituto di Douglas Costa, la soluzione potrebbe essere 'interna', ovvero la valorizzazione del centrocampista offensivo appena arrivato Dejan Kulusevski.

Le possibili cessioni della Juventus

Oltre ad Alex Sandro e Douglas Costa, in casa bianconera si starebbero valutando altre pesanti cessioni. Su tutte spiccano i nomi di De Sciglio, Rugani, Khedira e Higuain. Sul terzino ex Milan ci sarebbe l'interesse del Valencia, mentre il centrale toscano potrebbe finire in Premier League (piace all'Arsenal).

Pare inoltre possibile la rescissione sia per Khedira che per Higuain, i quali pesano insieme quasi 30 milioni di euro lordi all'anno. Per il tedesco si parla di un interesse del Benevento, appena promosso in Serie A, mentre l'argentino potrebbe trasferirsi nella Major League Soccer. Il papà di Higuain ha escluso l'addio di suo figlio alla Juventus, dichiarando che la pista River Plate sarebbe complicata dato il pesante ingaggio del figlio. Proprio per questo la possibilità più concreta potrebbe essere proprio il campionato statunitense, dove ci sono più disponibilità economiche rispetto a quello argentino.