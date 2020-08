La Juventus dovrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato. L'uscita anticipata dalla Champions League negli ottavi di finale contro il Lione potrebbe essere un ulteriore incentivo per la società bianconera per attuare una sorta di mini rivoluzione della rosa. L'idea sarebbe quella di piazzare sul mercato alcuni elementi e fra questi rientrerebbero anche il centrocampista offensivo Federico Bernardeschi e la punta Gonzalo Higuain. Come scrive il sito Arenapoli.it, Juventus e Napoli potrebbero definire un doppio scambio, coi due giocatori che andrebbero in Campania in cambio del terzino Elseid Hysaj e della punta Arkadiusz Milik.

Juve, Bernardeschi e Higuain potrebbero essere offerti per Milik e Hysaj

Sul giocatore ex Ajax è oramai noto l'interesse della Juventus, ma il problema di fondo è stato almeno finora la valutazione che il Napoli ha stabilito per il giocatore. Si parte da 40 milioni di euro, somma che la Juventus non sarebbe disposta a investire. Pare probabile quindi che uno scambio possa agevolare tutti, magari coinvolgendo quel Bernardeschi che tanto piace a Rino Gattuso. Allo stesso tempo l'idea della Juventus è quella di cedere Higuain, che ha ancora un anno di contratto con la società bianconera a 7,5 milioni di euro. Potrebbe svilupparsi in questo caso un altro scambio che porterebbe a Torino il terzino ideale per Maurizio Sarri, appunto Hysaj.

Una trattativa che potrebbe definirsi soprattutto in caso di permanenza di Maurizio Sarri alla Juventus. A giorni società, dirigenza e staff tecnico si incontreranno per valutare il da farsi e per capire se effettivamente è il caso di proseguire con il tecnico toscano. Se così fosse Hysaj e Milik potrebbero essere obiettivi concreti per la Juventus.

Il mercato della Juventus

Il calciomercato estivo in partenza a settembre (durerà fino a metà ottobre) potrebbe regalare clamorose trattative. La Juventus, nonostante il poco tempo a disposizione, potrebbe attuare una sorta di piccola rivoluzione della rosa, piazzando sul mercato diversi elementi. Abbiamo parlato di Bernardeschi ed Higuain, a questi potrebbero aggiungersi De Sciglio, Rugani, Matuidi, Khedira, Ramsey e Douglas Costa.

Un restyling che potrebbe riguardare soprattutto centrocampo e settore avanzato.

Molto dipenderà dall'eventuale conferma o meno di Sarri, ma la Juventus starebbe già lavorando su alcuni giocatori per incrementare la qualità del centrocampo. Fra gli obiettivi ci sarebbe Rodrigo De Paul, centrocampista offensivo dell'Udinese autore di una grande stagione con la squadra friulana. Potrebbe essere il rinforzo come mezzala necessario, anche per garantire quei gol dai centrocampisti che in questa stagione non sono arrivati.