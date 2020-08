Vacanze concluse in casa Crotone e calciatori che gradualmente stanno facendo rientro in città per effettuare nelle prossime ore le visite mediche e trasferirsi nella sede del ritiro estivo di Villaggio Baffa. Una squadra che sarà formata da alcuni volti nuovi in seguito al rientro dei calciatori in prestito come Aristoteles Romero e Augustus Kargbo, mentre mancherà qualcuno dei protagonisti della promozione in Serie A. Tra fine prestiti e scadenze di contratto, gli "squali" saranno chiamati ad acquistare dei giocatori da mettere a disposizione del tecnico Giovanni Stroppa. In quest'ottica, il nome nuovo per la difesa sarebbe Jaroszynski, centrale polacco del Genoa.

Crotone, occhi puntati su Jaroszyński

Un profilo che potrebbe interessare il direttore sportivo Beppe Ursino potrebbe essere quello del centrale difensivo Paweł Jaroszyński, di proprietà del Genoa ma nell'ultimo campionato in prestito alla Salernitana. Il calciatore, di rientro in Liguria, continuerebbe a piacere proprio alla società campana, ma sarebbe entrato anche nel mirino del Crotone che guarderebbe con interesse al suo profilo per puntellare la difesa.

Paweł Jaroszyński è un difensore venticinquenne che nell'ultimo torneo cadetto, nonostante qualche difficoltà vissuta nel finale di stagione, ha racimolato 32 presenze, diventando uno dei punti fermi della retroguardia del team allenato dall'ormai ex tecnico granata Gian Piero Ventura.

Il Crotone potrebbe contribuire alla crescita del difensore polacco

L'eventuale approdo in Calabria potrebbe rappresentare per Paweł Jaroszyński un passo in avanti nella sua carriera. Con poche possibilità di giocarsi un posto in squadra tra le fila del Genoa, il difensore polacco potrebbe accasarsi al Crotone.

In quest'ipotesi, tra le novità non ci sarebbe solamente la maglia da indossare ma anche il modulo da interpretare, dovendo passare dal 4-3-1-2 attuato con la Salernitana al 3-5-2 di Giovanni Stroppa.

Crotone, Marrone verso la permanenza

Per un calciatore che potrebbe arrivare, un altro invece potrebbe essere confermato.

Il Crotone starebbe lavorando alla permanenza di Luca Marrone, regista della difesa e tra gli elementi più esperti dell'organico rossoblu. Il calciatore di proprietà dell'Hellas Verona si sarebbe guadagnato la fiducia della società calabrese che in queste ore starebbe valutando l'offerta da formulare agli scaligeri per assicurarsi le sue prestazioni anche nel prossimo torneo. Il Crotone vorrebbe ottenere un nuovo prestito, mentre il Verona preferirebbe optare per una cessione a titolo definitivo.