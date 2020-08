Torna di moda il nome della Juventus tra i possibili futuri club del calciatore argentino Lionel Messi. Secondo il giornale francese L'Équipe, i bianconeri sarebbero molto interessati all’attaccante del Barcellona e avrebbero persino fatto un sondaggio, contattando il padre-agente.

La Juventus potrebbe puntare l’argentino Lionel Messi

Lionel Messi e la Juventus, un’unione che sembra molto improbabile, quasi impossibile. Ma durante la trasmissione di Sportitalia condotta dal giornalista Michele Criscitiello, è intervenuto Florent Torchut, il corrispondente spagnolo de L'Équipe e di France Football, che ha parlato di un possibile contatto tra la Vecchia Signora e il padre di Lionel Messi.

Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo in questi giorni la dirigenza juventina attraverso un intermediario avrebbe contattato l’entourage del giocatore argentino per chiedere se ci fossero le possibilità di imbastire una trattativa per portare Lionel Messi in Italia a Torino.

In pole per l’acquisizione del campione 33enne ci sarebbe il Manchester City di Pep Guardiola, il quale avrebbe tutte le carte in regola per offrigli l’ingaggio monstre di circa 100 milioni di euro lordi all’anno, nonostante le normative del Fair Play finanziario. L’altro club che può permettersi queste spese ingenti per il calciatore del Barcellona è il PSG, che sarebbe alla finestra per cercare di portarlo sotto la Tour Eiffel con l’ex compagno Neymar.

Più defilata c’è l’Inter di Zhang, la quale difficilmente può permettersi di offrire uno stipendio così elevato.

Tuttavia, secondo le voci il club bianconero sarebbe molto interessato a Messi e sognerebbe di formare sotto la Mole una super coppia da 11 palloni d’oro con Cristiano Ronaldo. “La Juve sta osservando, trattando e sta provando a far cambiare idea a Messi, per trattarlo e fare una coppia straordinaria con Cristiano Ronaldo.

E' la grande notizia che abbiamo a L'Équipe", le parole del giornalista.

Il quotidiano Tuttosport smentisce il contatto tra la società bianconera e l’entourage di Messi

Secondo il quotidiano sportivo torinese, Tuttosport, l'ipotesi di vedere Lionel Messi e Cristiano Ronaldo insieme pare molto ardua da concretizzare in questa sessione di mercato.

Le voci, circolate in Francia, di un contatto con il padre di Messi sarebbero state seccamente smentite. La Juventus non sarebbe interessata a Messi per una situazione economica e per una incompatibilità con la nuova politica della dirigenza juventina, che vedrebbe il ringiovanimento della rosa e soprattutto l’abbassamento del monte ingaggi.