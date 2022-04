La Juventus è pronta a fiondarsi sul mercato per rinforzare la rosa e per regalare all'allenatore livornese, Massimiliano Allegri, un colpo da 90 per aumentare la qualità della linea mediana. Tra le varie piste che stanno delineando alla Continassa, c'è il nome di Paul Pogba, il quale sarebbe un ritorno che farebbe fare un salto enorme di qualità al centrocampo bianconero.

Stando alle dichiarazioni dell'attuale tecnico del Manchester United, Ralf Rangnick, il centrocampista della Nazionale francese non rinnoverà il suo contratto che lo lega fino al termine di questa stagione.

Questa notizia era nell'aria già da diversi mesi, ma la presunta conferma sarebbe arrivata con l'annuncio del nuovo tecnico dei Reds per la prossima stagione, il quale avrebbe espresso, esplicitamente, alla società di non puntare più sul classe '93.

Pertanto, Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene sono pronti a fare una valutazione seria sul ritorno del francese anche se l'ostacolo principale sarebbe il lauto ingaggio che percepisce attualmente in Inghilterra, ovvero circa 15 milioni di euro all'anno. Per rivederlo sotto la Mole, il calciatore dovrebbe sicuramente ridursi il suo stipendio, fino ad arrivare a circa 10 milioni di euro bonus inclusi.

Ora spetta è tutto nelle mani del fantasista francese, il quale sarebbe attratto anche dall'interesse del Paris Saint-Germain e Real Madrid, i quali potrebbero garantire il suo attuale ingaggio, o addirittura aumentarlo.

Tuttavia, la Vecchia Signora in queste ultime settimane di campionato si è già attivata per il mercato estivo e avrebbe sul taccuino anche i nomi del centrocampista italiano in forza al Chelsea, Jorginho, il centrocampista portoghese Renato Sanches del Lille e il sogno Milinkovic-Savic della Lazio.

Gli altri nomi da regalare ad Allegri per rinforzare la rosa

Non solo il centrocampo è il reparto da rinforzare in vista della prossima stagione, ma si punta ad ingaggiare un difensore centrale, data la probabile partenza del capitano Giorgio Chiellini, e un attaccante, dato il mancato rinnovo del numero 10 Paulo Dybala.

Per la difesa i nomi sono quelli di Antonio Rudiger del Chelsea, in scadenza contrattuale a fine stagione, Nikola Milenkovic della Fiorentina e Bremer del Torino; su di essi ci sarà molta concorrenza sia con club esteri che italiani, soprattutto per gli ultimi due nel mirino dell'Inter.

Mentre per l'attacco i dirigenti Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene puntano, in primis, al ricevere uno sconto sulla cifra del riscatto dell'attaccante spagnolo Alvaro Morata, pattuita a 35 milioni di euro. Successivamente, affronteranno il problema del post-Dybala, sondando il terreno con la Roma per Nicolo Zaniolo e con il Sassuolo per Giacomo Raspadori.